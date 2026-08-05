La Justicia suspendió transitoriamente la implementación del nuevo sistema de desayunos escolares

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió transitoriamente la implementación del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares que pretende poner en marcha el gobierno provincial. La decisión corresponde al vocal de Juicio y Apelaciones Juan Malvasio y se enmarca en la tramitación de un recurso de amparo colectivo presentado el 31 de julio por representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), familias de alumnos de escuelas entrerrianas y la ONG Fundación Cauce. Estará vigente hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. El gobierno tiene plazo hasta el viernes para responder la demanda.

La presentación fue firmada por los abogados Rubén Pagliotto y Aldana Sasia en representación de las familias, Verónica Fischbach por Agmer, y Valeria Enderle por Fundación Cauce. Los amparistas solicitaron la intervención judicial para frenar la aplicación del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares provistos por la empresa Teknofood. La implementación queda en suspenso hasta que se dicte sentencia definitiva.

Los amparistas solicitaron que se ordenara a la provincia “abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir, en establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación, de cualquier nivel educativo, todo alimento que contenga uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias”, luego de que se conociera la decisión oficial de comenzar a servir en los establecimiento educativos alimentos provistos por Teknofood, dejando atrás el sistema de compra con la tarjeta Sidecreer por parte de los directivos de las escuelas.

En la presentación se argumentó que el nuevo esquema de desayunos y meriendas incumple lo dispuesto en la Ley de Etiquetado Frontal al suministrar productos ultraprocesados con sellos de advertencia nutricional.

También se advirtió sobre el incremento de la obesidad infantil, el sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles en la población vulnerable que asiste a los comedores y se cuestionaron los pliegos de la licitación, donde no se exigió la incorporación de alimentos frescos o mínimamente procesados.

La decisión judicial

Malvasio dio intervención al Ministerio Público Pupilar y al Ministerio Público Fiscal y requirió al gobierno las actuaciones administrativas y la documentación técnica vinculada a la adquisición y provisión de los alimentos cuestionados.

El magistrado consideró que no corresponde al trámite del amparo el análisis sobre la licitación y los procedimientos administrativos de compra y, en esta instancia, se centró en examinar los aspectos vinculados a la calidad nutricional de los productos y el potencial daño a la salud infantil.

Según la resolución a la que accedió ANÁLISIS, Malvasio resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al gobierno que “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o se disponga el cese o modificación de la presente medida, se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del CGE productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias”.

A la vez, ordenó “garantizar en forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado, mientras dure la sustanciación del presente proceso”.

El plazo para que el gobierno conteste la demanda y complete la entrega de documentación vence este viernes.