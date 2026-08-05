Sortearon a los 8.000 entrerrianos que podrán ser jurados populares en 2027

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) realizó hoy, en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el sorteo público de 8.000 electores y electoras empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia. El procedimiento, dispuesto por la Sala en lo Penal del STJER, se hizo por jurisdicción y por sexo, con paridad de género, y su resultado servirá para confeccionar el listado definitivo de personas habilitadas para integrar el Tribunal de Jurados en los juicios penales que se realicen en Entre Ríos durante 2027.

Cómo se distribuyeron los 8.000 sorteados por departamento

El sorteo arrojó la siguiente distribución territorial:

Paraná : 1.420

: 1.420 Concordia : 1.060

: 1.060 Concepción del Uruguay y Gualeguay : 800 en cada localidad

y : 800 en cada localidad Gualeguaychú : 700

: 700 San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria y Colón : 266 en cada localidad

: 266 en cada localidad San Salvador, Villaguay y Rosario del Tala : 182 en cada localidad

: 182 en cada localidad Islas del Ibicuy y Villa Paranacito: 140 en cada una

Paraná y Concordia concentran casi un tercio del total de sorteados entre ambos departamentos, en línea con su mayor peso poblacional dentro del padrón provincial.





Quiénes controlaron el desarrollo del sorteo

El contralor del acto estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda, mientras que la actividad fue conducida por el coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, Fermín Bilbao. Como veedores participaron el fiscal Leandro Dato (Ministerio Público Fiscal), el defensor oficial Gaspar Reca Ríos (Ministerio Público de la Defensa) y Carla Cussimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática, tal como establece el artículo 18º de la Ley 10.746. También estuvo presente el escribano del IAFAS, Julio César Saurín.

Transmisión en vivo y próximos pasos

El sorteo fue transmitido en vivo por streaming a través del Servicio de Información y Comunicación del STJER y de su canal de YouTube, donde puede verse el desarrollo completo del procedimiento. A partir de este sorteo, el STJER avanzará en la confección del padrón definitivo de jurados populares que estará disponible para los juicios por jurados que se lleven adelante en la provincia durante 2027.