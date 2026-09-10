Maximiliano Benítez: "En Entre Ríos la incidencia del delito juvenil es mínima y esta ley es innecesaria”

El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, cuestionó la puesta en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de punibilidad a los 14 años.

En declaraciones al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), consideró que la normativa es innecesaria para Entre Ríos debido a la baja incidencia de delitos cometidos por adolescentes de esa franja etaria y se refirió al fallo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, Lomas de Zamora, que suspendió por dos meses la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires.

Benítez diferenció la resolución judicial de la norma que motivó la presentación y sostuvo que la controversia debe centrarse en la propia ley. También señaló que la decisión de la magistrada recibió respaldo de distintas organizaciones vinculadas con la Justicia y la defensa de los derechos de niños y adolescentes.

“Lo polémico no es la decisión de la jueza, lo polémico es la ley. La decisión de la jueza está siendo apoyada por todos los sectores, Asociación Argentina de Magistrados de Menores, por el Consejo Federal de Defensores Públicos, por todas las organizaciones que hacen al derecho de los menores”, afirmó.

Al analizar la situación específica de Entre Ríos, Benítez sostuvo que la cantidad de delitos cometidos por adolescentes de la franja alcanzada por la nueva normativa es muy baja. Según explicó, el fenómeno tiene una incidencia reducida también en la mayoría de las provincias del país.

“En lo que respecta a Entre Ríos, como la gran mayoría de las provincias del país, el índice de delitos cometidos por esta franja etaria es realmente ínfimo y no hace a la criminalidad de la provincia o del país”, sostuvo.

En esa línea, reiteró que la incidencia de los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes era menor en comparación con el universo delictivo provincial.

“El índice de delitos cometidos, por suerte, por niños y niñas adolescentes en el ámbito de la provincia de Entre Ríos y la mayoría de las provincias del país es realmente muy menor”, afirmó.

Benítez consideró que esa baja incidencia otorga a Entre Ríos un margen mayor para abordar la problemática sin recurrir a un régimen penal que incluya a adolescentes desde los 14 años.

“¿Esto qué hace? Que nosotros tengamos como mayor margen para actuar. Es decir, no tenemos miles de niños esperando entrar a prisión, como sí ocurre tal vez en Córdoba o en provincias de Buenos Aires”, explicó.

En ese sentido, precisó que la cantidad de adolescentes alojados bajo un régimen cerrado en la provincia es reducida y mencionó los casos vinculados con homicidios registrados durante el año.

“Nosotros acá tenemos seguro menos de diez niños en un régimen cerrado. Hemos tenido un solo homicidio cometido por alguien de esa franja etaria o donde esté imputado alguien de esa franja etaria en lo que va del año”, indicó.

Finalmente, el defensor general sostuvo que los delitos más graves cometidos por adolescentes de esa edad también representaban una proporción muy pequeña frente a los delitos cometidos por personas mayores, especialmente aquellos en los que se utilizaron armas.

“La cantidad de delitos serios con el uso de armas, es muy ínfimo en relación a lo que pasa con los delitos cometidos por personas mayores. Por esto que nosotros creemos que esta ley es absolutamente innecesaria”, concluyó.

Fuente: Plaza Web