Declaran no culpable a acusado de homicidio en Concepción del Uruguay y recuperó su libertad

Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido hoy en Concepción del Uruguay declaró no culpable a Eric Stegeman, quien llegó a debate imputado por los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo agravado. La víctima fue Pablo Ignacio Bedogni, quien para la fiscalía fue cómplice del robo perpetrado contra su madre en septiembre de 2024. Tras el hecho, fue asesinado.

Conocido el veredicto en el "Salón Arturo Illia", de la Municipalidad local, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Fernando Martínez Uncal, dispuso la libertad del imputado.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal coordinador, Fernando Lombardi, y la fiscal María José Labalta, en tanto que los abogados Félix Pérez y Leandro Monje asistieron a Stegeman, quien llegó al juicio cumpliendo arresto domiciliario. Se trató del juicio por jurados número 171 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El hecho

La causa investiga los dramáticos hechos ocurridos la madrugada del jueves 5 de septiembre de 2024. Todo comenzó cuando la madre de Pablo Ignacio Bedogni denunció haber sido víctima de un violento asalto en su vivienda de calle España al 300.

Al menos dos sujetos con los rostros cubiertos ingresaron al domicilio utilizando la llave del garaje —lo que orientó la sospecha hacia su propio hijo—, la maniataron, la agredieron físicamente hasta casi ahogarla y le sustrajeron 210 mil pesos, alhajas, una billetera y una hidrolavadora antes de darse a la fuga.

Sin embargo, la pesquisa dio un vuelco fatal horas más tarde. Tras la alerta policial por un automóvil Volkswagen Gol Trend gris abandonado en el ingreso al ex Circuito Mena (sobre calle Carlos Gardel, a metros de avenida Frondizi y cerca del Barrio 100 Viviendas), los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de Bedogni en el asiento trasero.

Según recordó Ahora, de acuerdo con la hipótesis fiscal, Bedogni entregó las llaves y coordinó el atraco contra su madre junto a los dos agresores. Tras concretar el botín, sus propios cómplices lo traicionaron: lo torturaron con descargas eléctricas y lo asesinaron por estrangulamiento.

La causa tuvo originalmente dos imputados. En febrero pasado, Jonatan David Coloca, de 39 años, reconoció voluntariamente su participación en los hechos durante una audiencia ante el vocal de Cámara, Rubén Chaia. Mediante un juicio abreviado acordado entre las partes, Coloca fue condenado a 15 años de prisión efectiva.