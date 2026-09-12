Encontraron más de 400 kilos de marihuana abandonados en el río Paraná

Efectivos de la fuerza desplegaron un operativo de vigilancia a la altura del kilómetro 1884 del río Paraná, en la zona conocida como Paraje Bosetti.

La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 400 kilos de marihuana valuados en casi 1.700 millones de pesos durante dos operativos realizados en la provincia de Misiones.

Esto se dio en el marco de investigaciones por el tráfico de estupefacientes desde Paraguay a través del río Paraná.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en Puerto Iguazú, luego de tareas de inteligencia que alertaron sobre un posible ingreso de droga desde territorio paraguayo. A partir de esa información, efectivos de la fuerza desplegaron un operativo de vigilancia a la altura del kilómetro 1884 del río Paraná, en la zona conocida como Paraje Bosetti.

Durante el procedimiento, los agentes divisaron destellos de linternas en un sendero que conectaba con la costa del río y realizaron un rastrillaje en el sector. Como resultado, encontraron diez bultos abandonados que contenían 279 panes de marihuana, con un peso superior a los 200 kilos y un valor estimado en más de 874 millones de pesos.

El segundo operativo tuvo lugar en Candelaria, también en Misiones, donde la Prefectura había establecido puestos de observación y patrullas en inmediaciones de los kilómetros 1604 y 1605 del Paraná.

En ese lugar fueron hallados 14 bultos abandonados que contenían 153 paquetes con flores de marihuana. Parte de la sustancia estaba acondicionada al vacío, mientras que otra se encontraba a granel. El cargamento superó los 210 kilos y fue valuado en unos 809 millones de pesos.

De esta manera, entre ambos procedimientos la Prefectura incautó más de 400 kilos de marihuana por un valor conjunto cercano a los 1.700 millones de pesos. En ninguno de los dos casos se informó sobre personas detenidas al momento de los hallazgos, ya que los cargamentos fueron encontrados abandonados en sectores próximos a la costa.

En la causa correspondiente al operativo realizado en Puerto Iguazú intervino la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo del fiscal Aníbal Martínez. Por el procedimiento desarrollado en Candelaria tomó intervención la Unidad Fiscal de Posadas, conducida por el fiscal Juan Andrés Stuber.

Ambas dependencias judiciales dispusieron el secuestro de los estupefacientes y el avance de las investigaciones para determinar quiénes eran los responsables de los cargamentos y establecer cómo ingresaron la droga desde Paraguay hacia territorio argentino.

Fuente: Agencia NA