Prefectura secuestró en Concepción del Uruguay mercadería de contrabando por 57 millones de pesos

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desarticularon una maniobra de contrabando e incautaron un cargamento de mercadería cuyo valor supera los 57 millones de pesos, en un operativo realizado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El procedimiento comenzó durante la madrugada en inmediaciones del kilómetro 205 del río Uruguay, cuando personal de la Fuerza observó sobre la costa una embarcación, sin nombre ni matrícula, con dos tripulantes a bordo y, en un camino terrado cercano, una camioneta utilitaria con dominio uruguayo.

Ante la presunción de estar frente a una posible maniobra de contrabando de exportación hacia la República Oriental del Uruguay, los efectivos se dirigieron al lugar y, tras dar la voz de “Alto Prefectura”, advirtieron que los involucrados se dieron a la fuga amparados por la geografía del lugar.

Una vez controlada la zona, se realizó un intenso rastrillaje y se inspeccionó el rodado, dentro del cual se hallaron 16 bultos que contenían indumentaria, productos veterinarios y calzado.

Con la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Juez Federal Subrogante Hernán Sergio VIRI, se secuestró la mercadería, el rodado y la embarcación. El valor de lo decomisado supera los 57 millones de pesos.

Cabe destacar que trabajaron coordinadamente en el operativo efectivos pertenecientes a las Prefectura Concepción del Uruguay y Colón y a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay.

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