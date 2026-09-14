Convocatoria para cubrir cargos en la Oficina de Informática del Poder Judicial en Paraná

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convoca a personas interesadas en participar del proceso destinado a cubrir dos cargos para la Oficina de Informática, con asiento en Paraná.

A continuación, se detallan los perfiles y requisitos correspondientes:

Director Técnico – Jefatura del Área de Infraestructura, Tecnología y Seguridad Informática (interino)

Requisitos excluyentes:

• Título universitario en Ingeniería, Sistemas, Informática o carreras afines.

• Formación y experiencia laboral acreditable de cinco (5) años o más en el área de Tecnologías de la Información (TI), con personal a cargo.

Inscripción: https://forms.gle/GgF5MC7jFFTxrwJ36





Oficial Superior de Segunda Técnico – Analista de Ciberseguridad (suplente)

Requisitos excluyentes:

• Formación académica y/o certificaciones con orientación específica en ciberseguridad.

• Experiencia laboral acreditable de cinco (5) años o más en puestos de similares características.

Inscripción: https://forms.gle/JL842CzgY26frZcS6

Quienes tengan interés y cumplan los requisitos establecidos deberán ingresar al correspondiente enlace de inscripción y completar el formulario habilitado a tal efecto.

La inscripción estará disponible desde el 15 de septiembre de 2026, a las 7, hasta el 30 de septiembre de 2026, a las 7.

Se adjunta el detalle completo de cada uno de los perfiles, los que podrán ser consultados como información complementaria para quienes deseen participar de la convocatoria.