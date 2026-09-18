DOM, la droga sintética hallada en San Benito durante una investigación por cheques falsos

Un operativo realizado por la Policía de Entre Ríos en Paraná y San Benito terminó con el hallazgo imprevisto de drogas sintéticas y la detención de una mujer de 23 años, con dos niños muy pequeños, de uno y tres años, que quedaron a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). La investigación está a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

El hallazgo principal consistió en 287 recipientes cargados con ketamina, acompañados por más de 800 frascos vacíos listos para ser llenados, además de una cámara de vigilancia, documentación y teléfonos celulares. También había frascos con dimetoximetilanfetamina (conocida como DOM o STP), una sustancia psicoactiva sintética con potentes efectos estimulantes y alucinógenos.

Según supo ANÁLISIS, en una vivienda en calle Mihura, en San Benito, fue arrestada Giuliana Briozzo, quien, al percatarse del arribo policial, intentó desprenderse de sumas de pesos y dólares lanzándolos hacia el techo de una vivienda vecina, además de intentar descartar un teléfono iPhone 17 Pro.

La joven es pareja de Andrés Alejandro Arce, de 42 años, condenado el año pasado -junto a otras siete personas- a 6 años y 8 meses de cárcel en una causa por contrabando y comercialización de cocaína y pasta base entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Líder de la conocida "banda de los millones" de Concordia. De hecho, en mayo de este año Arce solicitó el arresto domiciliario para ayudar a su pareja en la crianza de sus dos hijos pequeños. El pedido fue rechazado por la jueza de Ejecución de Penas de la Justicia Federal, Noemí Berros.

Los procedimientos buscaban originalmente esclarecer un fraude con cheques falsos en perjuicio de comerciantes de corralones en las localidades de Paraná y Hasenkamp. Sin embargo, este viernes los investigadores hallaron en la casa de Briozzo insumos para el procesamiento y fraccionamiento de ketamina. Todo el procedimiento se hacía en el hogar, con los químicos cerca de los niños y de sus alimentos.

En la casa, los efectivos también secuestraron aberturas adquiridas producto de las maniobras fraudulentas, un chaleco balístico, una prensadora de tapa de frascos al vacío, más de 2 gramos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares. También encontraron anotaciones con instrucciones que debía seguir la joven. Por ejemplo, se observó que tenía que cobrar el dinero producido por la venta ilícita y luego invertirlo en locales comerciales. También debía construir una pileta en el hogar de importantes dimensiones.