El STJ realizará una audiencia por la impugnación presentada por la defensa de Ruiz Orrico

La defensa cuestiona la condena a cinco años y ocho meses de prisión impuesta a Juan Enrique Ruiz Orrico por el siniestro vial ocurrido en junio de 2024, en el que murieron cuatro trabajadores.

Será el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 9.30, en los tribunales de Paraná. La defensa cuestiona la condena a cinco años y ocho meses de prisión impuesta a Juan Enrique Ruiz Orrico por el siniestro vial ocurrido en junio de 2024, en el que murieron cuatro trabajadores.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos realizará el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 9.30, una audiencia en el marco de la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado por homicidio culposo agravado.

La audiencia se desarrollará en el salón Oyamphé de los tribunales de Paraná y será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.

El Tribunal estará integrado por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia.

El recurso fue presentado por los abogados defensores Leopoldo L. F. Lambruschini y Félix A. Pérez. Durante la audiencia, las partes expondrán sus argumentos ante los integrantes de la Sala Penal, que posteriormente deberán analizar las cuestiones planteadas.

Por la querella intervendrán Mario Arcusin, como apoderado de Héctor M. Izaguirre y Nélida L. Dubini, padres de Brian y Lucas Izaguirre; Roberto Rossi y María de los Ángeles Benítez, padres de Axel Rossi; y Ramón D. Almada y María C. Jaime, padres de Leonardo Almada.

También participará Leandro Rosatti, como coapoderado de María de los Ángeles Benítez y Nélida Dubini. Por el Ministerio Público Fiscal estará el procurador Jorge Amílcar Luciano García.

La condena

Ruiz Orrico fue condenado el 9 de marzo de 2025 a cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue dictada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, luego del juicio oral realizado en Concepción del Uruguay.

Fue considerado autor material y responsable de homicidio culposo por la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada, cuatro trabajadores que fallecieron en el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay.

El 27 de julio de este año, la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y habilitó la intervención de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

La audiencia del miércoles será el próximo paso dentro de esa revisión.