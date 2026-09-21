Sergio Urribarri participará de una audiencia virtual desde la Unidad Penal de Gualeguaychú

El exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, actualmente alojado en la Unidad Penal N° 9 El Potrero de Gualeguaychú, participará de manera virtual de una audiencia de conocimiento ante la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora.

La audiencia fue fijada para el jueves 24 de septiembre. Inicialmente se había mencionado el 28 de septiembre como posible fecha, pero esa jornada coincide con el feriado provincial por San Miguel Arcángel.

La audiencia constituye una instancia de control dentro del proceso de ejecución de la condena y permitirá a la magistrada conocer de manera directa las condiciones en las que Urribarri está cumpliendo la pena, además de relevar aspectos personales, familiares, sanitarios y vinculados con su adaptación al régimen penitenciario.

La seguridad, en el centro del planteo

Se especula que uno de los principales puntos que llevaría la defensa será la situación de seguridad del exgobernador dentro de la UP9.

Los abogados Miguel Cullen y Leopoldo Cappa plantearían ante la jueza las situaciones registradas desde el ingreso de Urribarri al establecimiento y solicitarían que se evalúen las condiciones en las que desarrolla el cumplimiento de la condena. El objetivo no sería obtener un régimen de privilegio sino evitar que las condiciones de alojamiento impliquen un agravamiento de la situación de detención.

En las últimas horas también trascendió que la defensa analiza plantear episodios de hostigamiento o situaciones que habrían generado preocupación por la integridad física del exmandatario. Estos hechos deberán ser expuestos formalmente y evaluados por la Justicia, por lo que no existen hasta el momento precisiones oficiales sobre su alcance.

El propio director de la Unidad Penal 9, Lucas Dufour, había señalado que el caso de Urribarri requiere una consideración particular por tratarse de un exgobernador y que el Servicio Penitenciario debe contemplar tanto su seguridad como la del resto de los internos.

Alojado junto a Báez y Aguilera

Urribarri ingresó a la Unidad Penal 9 el 11 de septiembre, procedente de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados en la denominada Megacausa. Los tres fueron ubicados, luego de las entrevistas profesionales correspondientes, en un pabellón destinado a adultos mayores.

Según explicó Dufour, ese sector cuenta con 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio, y alberga a más de 20 internos, en su mayoría mayores de 60 años. Algunas habitaciones son individuales y otras compartidas.

La particular situación de Urribarri llevó además a que, al menos durante esta etapa inicial, se extremaran las medidas de observación. El director de la unidad había advertido que los eventuales cruces con otros internos podían constituir un factor de riesgo.

Informaciones difundidas en las últimas horas señalan que Urribarri permanece con una circulación limitada dentro del establecimiento y que la cuestión de su seguridad será uno de los aspectos que su defensa buscará incorporar a la audiencia del próximo jueves.

Un primer control sobre el cumplimiento de la condena

Urribarri cumple una condena de ocho años de prisión que quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso presentado contra la sentencia. El cómputo de pena establece que su detención se extendería hasta mediados de 2034.

La audiencia ante Bértora será, por lo tanto, una de las primeras instancias formales para evaluar cómo comenzó el cumplimiento efectivo de la pena en la UP9 y qué condiciones deberá afrontar el exgobernador durante su permanencia en el establecimiento.

Fuente: Reporte 2820