Pedro Rebollo juró como fiscal federal de Gualeguaychú

Este martes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se realizó el acto de toma de juramento de Pedro Mariano Rebollo como fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. La ceremonia estuvo a cargo del procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal. Asistieron el gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y el diputado nacional Guillermo Michel (PJ).

La ceremonia se realizó en la sede de la Procuración General de la Nación y estuvo encabezada por autoridades del Ministerio Público Fiscal. Rebollo asumió formalmente sus funciones luego de completar las instancias institucionales previstas para su designación.

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, tras recibir el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores de la Nación.

La designación quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en el marco de las atribuciones previstas por la Constitución Nacional y la Ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Durante el acto se destacó la trayectoria de los nuevos magistrados que prestaron juramento y su recorrido dentro del Ministerio Público Fiscal.

En el caso de Rebollo, se resaltó su desempeño como funcionario y fiscal subrogante en distintas fiscalías de la jurisdicción donde ahora fue designado.

Con su asunción, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú cuenta con su titular formalmente designado, luego de cumplirse las distintas instancias requeridas para la cobertura del cargo.