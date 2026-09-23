A dos años de la muerte de Facundo por la mala praxis de Riolo, sus papás siguen pidiendo justicia

Facundo tenía tres años cuando el 19 de septiembre de 2024 fue sometido a una intervención de amígdalas y adenoides en la Clínica del Sol de Bovril. La cirugía fue practicada por el otorrinolaringólogo Guillermo Riolo y se produjeron graves complicaciones. El pequeño fue derivado de urgencia a Paraná y su fallecimiento se confirmó días después, el 25 de septiembre.

A dos años de la muerte del pequeño, sus padres Marisa Aristimuño y Luis Barrios, volvieron a reclamar respuestas a la Justicia. A través de una conmovedora carta, recordaron cómo imaginaban verlo crecer y manifestaron que continúan esperando avances en la investigación por su fallecimiento. “Señor Fiscal Facundo Barbosa, le pedimos respetuosamente que la causa avance”, reclamaron.

"Solo pedimos que avance y podamos conocer la verdad sobre lo ocurrido. Sabemos que quienes están imputados tienen derechos y garantías que la Justicia ampara, pero nosotros, como víctimas, también necesitamos ser escuchados y sentir que nuestros derechos son tenidos en cuenta", pidieron.

El texto completo que compartieron los papás de Facundo

A DOS AÑOS DE TU PARTIDA. HIJO

Hoy se cumplen 2 años, 730 días sin vos y sin respuestas. DOS años desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy tendrías 5 años y 5 meses, y duele imaginar todo lo que estarías viviendo: verte crecer, escucharte reír, acompañarte en tus juegos, abrazarte, cuidarte y celebrar cada pequeño logro. Nos diste el mejor de los títulos que la vida podía regalarnos: ser tus padres. Y aunque el tiempo pase, ese amor no cambia. Seguimos hablando de vos, recordando tus gestos, tu sonrisa, tu manera de ser y cada instante que compartimos. Porque mientras te recordemos, vas a seguir viviendo en nosotros.

No existe un día en que no te extrañemos. No hay palabras para explicar lo que sentimos aquel día en que tuvimos que despedirte, verte ser sepultado y volver a casa sin vos. Una parte de nuestra vida quedó enterrada junto a vos. Y mientras aprendemos a vivir con tu ausencia, seguimos esperando respuestas.

Ya pasaron 4 meses desde que se realizó el pedido formal de elevación a juicio, y la causa todavía no ha llegado a esa instancia. Solo pedimos que avance y podamos conocer la verdad sobre lo ocurrido. Sabemos que quienes están imputados tienen derechos y garantías que la Justicia ampara, pero nosotros, como víctimas, también necesitamos ser escuchados y sentir que nuestros derechos son tenidos en cuenta.

Señor Fiscal Facundo Barbosa, le pedimos respetuosamente que la causa avance. Cuatro meses de espera, después de un pedido formal, son muy difíciles de llevar para una familia que hace dos años perdió a su hijo.

Queremos que quien resulte responsable por su muerte responda ante la Justicia y, si corresponde, vaya a prisión. NO pedimos venganza. Pedimos verdad, respuestas y que se haga lo que corresponda. Solo deseamos poder avanzar y conocer que ocurrió con nuestro hijo. No podemos aceptar que tengamos que seguir esperando indefinidamente para que una causa llegue a juicio.

Hijo, nos duele no poder verte crecer, no poder abrazarte en cada cumpleaños, acompañarte en tus primeros días de escuela, escuchar tus sueños y estar presentes en cada etapa de tu vida. Nos queda tu recuerdo, tu amor y la certeza de que vas a ser siempre nuestro hijo.

Te amamos más allá del tiempo, te extrañamos cada día y nunca vamos a dejar de luchar por vos.

JUSTICIA POR VOS, HIJO.

Mamá y papá