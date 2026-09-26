Fiscalía pedirá prisión efectiva para fiscal designado por el Gobierno acusado de Defraudación

El Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de remisión a juicio contra el abogado Leonardo Augusto Schonfeld, solicitando una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo tras acusarlo como autor del delito de defraudación fiduciaria. Lo que hace más grave el caso es que Schonfeld tiene acuerdo del Senado Provincial para asumir como fiscal Auxiliar en Villa Parancito teniendo en trámite una causa penal y más de una docena de reclamos civiles.

La investigación fiscal dio por probado que el imputado, quien asumió la administración del Fideicomiso de Administración e Inversión Inmobiliaria Edificio Feliciano 144 el 27 de mayo de 2013, administró los fondos de forma infiel y abusó de la confianza de los inversores durante casi ocho años, hasta su renuncia el 25 de febrero de 2021, informó Cuestión de Fondo (Canal 9).

Para la defensa a cargo de Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet la acusación es errónea, no están bien delimitado los hechos, los montos y, lo peor de todo dicen, escogieron mal el tipo penal y la causa está prescripta.

Para Pagliotto todas las pruebas que evidentemente la fiscalía no analizó, dicen exactamente lo contrario a lo que sostiene Montrull y el abogado querellante Laureano Ríos.

Esquema piramidal y vaciamiento patrimonial

Para el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, la parálisis del proyecto no respondió a un desacierto comercial ni a los vaivenes de la inflación, sino a un esquema piramidal y un vaciamiento patrimonial sistemático montado para beneficio personal del imputado.

El emprendimiento, proyectado sobre la calle Feliciano 144 de Paraná, contemplaba la edificación de una torre de 8 pisos con 32 departamentos y dos locales comerciales. Sin embargo, la investigación detectó severas irregularidades desde sus inicios.

Según el Departamento de Obras Civiles de la Municipalidad de Paraná, el anteproyecto solo contaba con factibilidad para 14 cocheras (reducidas luego a 13 por límites de superficie y normativa). Pese a ello, Schonfeld vendió de forma fraudulenta un total de 20 cocheras, cobrando por obras sin habilitación municipal.

El abogados querellante Laureano Ríos y el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull quieren llevar a juicio para condenar a Schonfeld.

Pericias de ingeniería determinaron que la construcción está frenada en un 60% de avance físico global (solo obra gruesa), registrando un avance nulo (0%) en terminaciones, locales e instalaciones de servicios esenciales, sumado a un marcado deterioro por robos y vandalismo tras el abandono del predio.

La reconstrucción contable del Ministerio Público Fiscal y de auditores independientes reveló que Schonfeld operaba sin cuentas bancarias exclusivas a nombre del fideicomiso y sin llevar los libros contables obligatorios (como Libro Diario, Inventario o Balances).

En su lugar, el dinero en efectivo se canalizaba mediante planillas precarias de Excel bajo la figura de autopréstamos informales rotulados como "Préstamo a Queco (apodo de Schonfeld)" (83.200 pesos), "Torre I" (161.000 pesos) y "Salta" (60.000 pesos).

Entre las maniobras de desvío identificadas por la Fiscalía se destacan la cancelación de deudas personales. Schonfeld cedió departamentos del Edificio Feliciano 144 para saldar los honorarios del ingeniero Beltrán Uranga por labores realizadas en un emprendimiento ajeno (Fideicomiso Clementina).

Se comprobó dice fiscalía la superposición de boletos de compraventa y cesiones dobles sobre las mismas unidades funcionales —como en el quinto piso—, desatando disputas legales entre los damnificados. En la actualidad, el edificio está a la venta, pero hay personas que reclaman unidades que supuestamente les pertenecen.

El perjuicio económico fue calculado inicialmente en un monto histórico de 12.490.754,60 pesos, cifra que al ser actualizada mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) representa un desfalco real de 1.590.808.598,75. Los ofrecimientos que realizó el Schonfeld han sido irrisorios, según las partes acusadoras. Cuestión de Fondo supo que en el ámbito civil hace poco tiempo el abogado ligado a una universidad privada ofreció una quinta en las afueras de Paraná para que se repartan los afectados. El monto de la unidad no llega a cubrir ni el 10% de la deuda total.

La acusación remarcó el impacto humano del caso, señalando que Schonfeld se valía de su perfil como profesional del derecho, docente universitario y del hábito de citar frases en latín en reuniones para infundir solvencia y falsa seguridad entre los fiduciantes.

Esta confianza derivó en tragedias personales, entre las que la Fiscalía citó el caso de un inversor que volcó en el proyecto el dinero de la venta de un campo heredado —adquiriendo dos locales, cinco departamentos y seis cocheras— y terminó quitándose la vida al advertir la ruina total de su patrimonio.

En el plano procesal, el legajo se encuentra en etapa de remisión a juicio ante el Juez de Garantías Eduardo Ruhl, quien debe fijar la audiencia de control de acusación. Mientras acumula más de doce reclamos en el fuero civil y comercial, Schonfeld cuenta con el acuerdo del Senado provincial para desempeñarse como fiscal auxiliar en Villa Paranacito, designado a pesar de las denuncias en su contra debido a que las impugnaciones parlamentarias ingresaron fuera de término.

La postura de la defensa

Frente a la acusación del Ministerio Público Fiscal, los abogados defensores Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet se opusieron a la elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento definitivo de Schonfeld.

Schonfeld es defendido por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

La defensa sostiene que el caso responde a un fracaso comercial en un fideicomiso "al costo" fuertemente afectado por la inflación y no a un delito penal. Afirman que la totalidad de los ingresos fueron destinados a la ejecución de la obra para alcanzar el 60% edificado, que la ampliación a 20 cocheras contaba con planos y trámites ante la Municipalidad y el Colegio de Arquitectos, y denunciaron nulidades procesales en la formulación de la imputación.