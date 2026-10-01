Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa Mili en Tigre

El caso

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800. Su padre regresó a la vivienda y halló el cuerpo de la joven colgado del cuello. “La fui a agarrar y estaba toda fría”, contó el hombre.

A partir de las pericias, los testimonios y otras tareas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron sobre Sofía, ex pareja de la víctima, quien ya había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad el 16 de julio pasado, 75 días antes del hecho por el que ahora quedó detenido.

Antes de desaparecer, Sofía le envió mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. Incluso, horas antes del hallazgo del cuerpo, también grabó un video de despedida en el que les habló a familiares y amigos.

“Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, se lo escucha decir al comienzo.

Y cierra: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

Fuente: Infobae.