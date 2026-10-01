En la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa, Benítez presentará su informe de gestión

Benítez presentará su informe de gestión y la jornada contará con la presencia de Stella Maris Martínez, ex defensora General de la Nación.

Este viernes 2 de octubre, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos realizará en Concordia su reunión anual, en la cual el defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez, presentará el informe gestión y política institucional del organismo. La jornada contará con la presencia de Stella Maris Martínez, ex defensora General de la Nación.

El encuentro, que es organizado en conjunto por el MPD y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), congregará a integrantes de la Defensa Pública provincial en cumplimiento de los deberes y atribuciones que la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407 le confiere al defensor General.

Tendrá lugar en el Hotel Hathor (Ruta Nacional 14, km 264,5). Está previsto que a las 10 se efectúen las acreditaciones, mientras que a las 11 será la apertura de la Reunión Anual a cargo del Defensor General de la Provincia y Autoridades de la AMFJER, luego de lo cual Benítez presentará su informe.

Además, se desarrollarán talleres de trabajo para la puesta en común de temáticas relacionadas con Derecho de Familia, Penal y Penal de Niños, Niños y Adolescentes, así como con la tarea de los equipos técnicos interdisciplinarios. El cierre estará a cargo de Stella Maris Martínez, a partir de las 17.30.

Sobre Stella Maris Martínez

Fue defensora general de la República Argentina desde 2006 y hasta comienzos de 2026. Asimismo, se desempeñó como secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM); así como coordinadora general del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina. Entre 2001 y 2006 fue Defensora Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anteriormente se desempeñó como defensora de Pobres, Ausentes e Incapaces.

Se graduó con los títulos de Abogada y Licenciada en Criminología por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su Doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Se destacó también por su labor en docencia universitaria.