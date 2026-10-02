La defensa de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para el peritaje de las ocho billeteras virtuales

La defensa de Manuel Adorni se presentó hoy en la fiscalía de Gerardo Pollicita para realizar el peritaje presencial de las ocho billeteras virtuales que el exfuncionario informó como propias para justificar la posesión de 591.000 dólares en criptomonedas.

El procedimiento permitió verificar el acceso a todas las cuentas. El abogado del exjefe de Gabinete, Matías Ledesma, llegó a Comodoro Py acompañado por otro letrado de su estudio, quien fue el encargado de incorporar las claves al sistema.

Esos códigos de acceso se encontraban guardados en un sobre cerrado y lacrado que solo podía ser abierto en el marco de esta investigación. Una vez verificadas las ocho direcciones, la fiscalía incorporó un “mensaje desafío”, una prueba criptográfica destinada a establecer si una persona controla una billetera digital.

El mecanismo consiste en generar un texto único y solicitar que sea firmado con la llave privada asociada a cada dirección. La firma puede comprobarse con la clave pública, sin revelar la llave privada ni habilitar transferencias de fondos. El desafío y las constancias de la prueba quedaron bajo resguardo de los investigadores.

Tras la firma de los mensajes, personal técnico de la Policía Federal Argentina deberá realizar una verificación criptográfica para corroborar que las firmas correspondieran a cada una de las ocho direcciones de bitcoin.

La verificación consiste en contrastar el mensaje desafío, la firma digital y la dirección pública de cada billetera. Si el sistema valida la firma, confirma que fue generada con la llave privada correspondiente, sin que esa llave sea revelada ni que se efectúe una transferencia de fondos.

Ingresos y compra de dólares

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la fiscalía recibió información remitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que indica que, hasta 2014, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron ingresos en pesos equivalentes a unos USD 335.000. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó compras de moneda extranjera por USD 85.000 durante ese período.

Los datos se incorporaron a la ampliación de la investigación patrimonial, financiera y fiscal solicitada por el fiscal Pollicita, quien pidió reconstruir los ingresos, aportes, empleadores y actividades económicas de la pareja desde el inicio de su vida laboral.

El pedido a Anses comprendía aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas laborales, actividad autónoma o monotributista y eventuales prestaciones o ingresos registrados.

A su vez, con la autorización del juez Ariel Lijo pidió levantar el secreto fiscal ante ARCA para acceder a la información tributaria de Adorni y Angeletti desde el inicio de su vida económica activa. La medida abarca el período 1998-2011 para el exfuncionario y 2000-2011 para su esposa.

El descargo de Adorni

La justificación patrimonial que presentó Manuel Adorni ante la Justicia sostuvo que la evolución de sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se explica principalmente por ganancias obtenidas con bitcoin antes de ingresar a la función pública.

Según el escrito de su defensa, Adorni y su esposa invirtieron USD 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y, tras venderlas al año siguiente, obtuvieron USD 591.544,61.

La presentación señaló que las operaciones se realizaron mediante encuentros presenciales y pagos en efectivo. También identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que, de acuerdo con la defensa, eran controladas por Adorni, aunque no estuvieran registradas a su nombre.

El documento indicó que el dinero obtenido se mantuvo en efectivo y luego se destinó a gastos, propiedades, vehículos y viajes. Hacia fines de 2025, sostuvo, quedaban USD 209.961,52.

En relación con las refacciones de la vivienda en el country Indio Cuá, Adorni negó haber pagado USD 245.000 al contratista Matías Tabar. Su descargo fijó ese gasto en USD 175.000.

Además, respondió a 20 observaciones formuladas por la fiscalía y afirmó que la diferencia patrimonial detectada, de $ 43.068.549, era residual y estaba respaldada por documentación contable y técnica.