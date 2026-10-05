Causa Bordet: el fiscal Arias expuso audios de una empleada de Fiscalía que filtró información del caso

Desde las 8:19 de este lunes, en los tribunales de Concordia, tuvo lugar una tensa audiencia en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Gustavo Bordet. Esta vez, había sido solicitada por su abogado defensor, Jorge Romero, para insistir con el planteo de recusación del Fiscal José Arias, ya rechazado en instancias anteriores.

La audiencia atravesó momentos de gran tensión. Primero, cuando el defensor culpó al fiscal de haber presionado a uno de los investigados para que aportara datos sobre el patrimonio de Bordet y Arias negara tal cosa y hasta expusiera imágenes de las cámaras de tribunales que le darían la razón. Pero lo más grave fue el momento en que Fiscalía expuso audios donde una empleada de tribunales ventila datos de la causa. Esa empleada finamente fue despedida este mismo lunes.

Los argumentos de la recusación

Ante el juez de garantías Edwin Ives Bastian, el abogado del matrimonio Bordet, Jorge Romero, desgranó sus argumentos, algunos de ellos calcados de peticiones anteriores y otros novedosos.

Entre los primeros, insistió en culpar a José Arias por la filtración a la prensa de información sensible del trámite de la causa. También volvió a atribuirle una ideología “antiperonista”, lo mismo que un vínculo de amistad con el actual intendente Francisco Azcué, abonando la hipótesis de que por ambos motivos el fiscal no guardaría la necesaria objetividad, publicó el portal El Entre Ríos.

A la hora de agregar nuevas razones para que Arias sea apartado de la causa, Romero citó un artículo de opinión de Diario Junio, firmado por el periodista Federico Odorisio, en el que se especula con que el fiscal se convertiría en nuevo Coordinador de Fiscalía, en reemplazo de José Costa, a punto de jubilarse, y que ello estaría generando especial preocupación en el peronismo. En su momento, cuando le tocó hacer uso de la palabra, Arias ponderó como muy poco serio que Romero pretendiera atribuir alguna validez jurídica a un artículo de opinión.

Pero el as en la manga que Romero dejó para lo último fue un acta de declaración privada de Norberto Germán Flores, quien junto a su hijo Germán Ezequiel está siendo investigado por sus vínculos con Gustavo Bordet, con Mariel Ávila y con el empresario Salvador Carubia, este último sospechado por Fiscalía de ser testaferro del exgobernador o de haber aportado dádivas para acceder a contratos con el Estado provincial.

Según resumió Romero, Flores relató que el día 24 de Agosto, después de una audiencia a la que asistió en tribunales, fue al despacho de José Arias, respondiendo a una citación “verbal”. En esa reunión –siempre según la narrativa de Flores resumida por Romero- el fiscal le habría propuesto ponerlo a salvo de la investigación, a él y a su hijo, en el caso de que aportaran información sobre el patrimonio de Bordet. Flores puso en boca de Arias referencias a presuntos bolsos con dinero y sociedades en el exterior y aseguró que, además de rechazar como falsas tales cosas, no se prestó a lo solicitado por Arias.

Romero consideró grave lo ocurrido. Si bien admitió que según Arias esa reunión nunca ocurrió, dijo que era “palabra contra palabra” y que, por ende, debía tenerse en cuenta lo relatado por Flores, a quien Bordet y esposa “le creen”, destacó el portal El Entre Ríos.

Una y otra vez, el abogado defensor insistió con que todo lo que atribuyó a Arias, las filtraciones a la prensa, la ideología antiperonista, su amistad con Azcué, las especulaciones sobre su hipotético desembarco en la Coordinación de Fiscalía, como también la presunta presión ejercida sobre Flores para que declarara contra Bordet, lleva a una conclusión: que el fiscal carece de la objetividad necesaria y en consecuencia no puede seguir a cargo del caso.

La respuesta de Arias: el audio de una empleada de tribunales

El Fiscal José Arias hizo uso de la palabra ni bien culminó Romero. Por momentos elevando la voz, comenzó por atribuir el nuevo pedido de recusación a un único propósito de la defensa: demorar y desviar el eje de la causa. Explicó que cada incidente insume tiempo y energía, que no pueden aplicarse a la investigación de fondo.

Reprochó también a Romero que insistiera con argumentos que ya fueron rechazados en instancias previas. Por caso, las presuntas filtraciones a la prensa, su presunta ideología antiperonista y su amistad con Francisco Azcué.

Para refutar el sesgo ideológico que se le atribuye, trajo a colación cuando en una ocasión archivó una denuncia contra Gustavo Bordet y el exgobernador valoró la actuación de Fiscalía considerándola objetiva. Aprovechó para remarcar la contradicción: cuando la Justicia decide archivar, el fiscal es bueno y objetivo; cuando abre una investigación, es malo y parcial. También citó un precedente en el que le tocó decidir en contra de los intereses de Azcué.

Pero lo más fuerte de la reacción de Arias aún estaba por llegar, señaló el portal El Entre Ríos.

A propósito de las presuntas filtraciones a la prensa que Romero le atribuye, contraatacó documentando con audios que se escucharon en la sala la forma en que la hija de Norberto Germán Flores hablaba de la investigación con su padre, admitía haberle avisado de detalles documentales a su hermano Germán y confesaba que borraba todos sus mensajes, a sabiendas de que su proceder era indebido.

La joven, Giuliana Flores, dice a su padre: “Nada, le dije porque llegó una de apellido Racca, llevó tipo una boleta de, no sé, como que ella dice que es comerciante, me explicó a mí, ¿viste? Y me explicó que era comerciante y que ella solo estaba contestando un oficio, y llevó una contestación de oficio y en esa contestación de oficio tenía el nombre de Salvi. Y, no sé, como que Bordet le había comprado no sé cuánta cantidad de cosas, mucha plata, mucha plata. Entonces, le mandé a Nano al toque yo, y Nano me dijo ‘no pasa nada”, no sé qué. Así que, bueno, le avisé, yo, de esto a Nano”.

El intercambio de mensajes entre Flores Padre y Flores Hija siguió con una advertencia del primero a la segunda de que tuviera cuidado con lo que compartía por celular, a lo que ella respondió diciéndole que se quedara tranquilo porque borraba todo.

Arias explicó que, debido a estas pruebas, a fines de septiembre presentó formalmente una denuncia por “violación de secretos de funcionario público” contra Giuliana Alejandra Flores. Según pudo confirmar el portal El Entre Ríos, este mismo lunes la Coordinación de Fiscalía procedió a despedirla.

Una y otra vez, en un tono enojado, Arias remarcó que mientras la defensa le atribuye a él filtrar información a la prensa, la verdadera filtración de datos sensibles era pergeñada por los investigados. “La filtración de información no proviene del fiscal sino de un caballo de Troya de Bordet y Flores en fiscalía”, dijo.

Reforzó esa conclusión mostrando llamadas de Bordet a Norberto Flores a la noche, cerca de las 23, del mismo día de los allanamientos a Salvador Carubia y Gruppa 3 SRL. Y exhibió en pantalla una foto enviada al día siguiente por el exgobernador a Flores vía WhatsApp con las facturas de venta de la firma representante de Johnson a Salvador Carubia, capturas que Arias entiende también fueron producto de una filtración.

Arias fue aún más lejos al atribuir al inmenso poder de Bordet que utilice a Flores para inventar lo de la reunión con él.

Aludiendo a otros mensajes extraídos del celular de Flores, ventiló que Gustavo Bordet lo mandó a hablar con Salvador Carubia.

“Si tenés un ratito tengo que charlar por un pedido que me hicieron”, le dice Flores a Carubia. Y cuando este último pregunta de quién venía el pedido. Responde: “Pedido de la familia B”. Arias no tiene dudas de que aludía así a los Bordet.

Las cámaras de tribunales

Por último, José Arias presentó imágenes de las cámaras de tribunales del día en que, según Flores, asistió al despacho del fiscal tras concluir la audiencia de recusación. El registro fílmico desmiente que haya existido tal reunión.

El fiscal dijo haber tenido suerte de que aquel día las cámaras aún funcionaban. Más adelante se ocupó de pedir enfáticamente que haya cámaras instaladas grabando todo para poder defenderse de “planteos tan falaces y mentirosos” como el de la defensa de Bordet, consignó el portal El Entre Ríos.

Según el relato que Romero puso en boca de Flores, el encuentro habría tenido lugar después de que terminara la audiencia de recusación ante el mismo Juez Edwin Bastian el 24 de Agosto de 2026. Pero las filmaciones de ese día muestran a Flores yéndose a la vereda de tribunales, deambulando cerca de la puerta y finalmente saludando a su hija. Mientras que Arias se va del edificio lo mismo que otros fiscales y jueces, al concluir el horario de trabajo.

Al finalizar la audiencia, Romero intentó minimizar la validez del informe de las cámaras diciendo que en verdad Flores ubica la reunión el 25, o sea, al otro día. Arias le hizo notar que según el relato el encuentro habría ocurrido al terminar la audiencia, que fue 24 y no el 25.

Antes de mostrar las imágenes y negar tajantemente la presunta reunión con Flores, Arias se ocupó de aclarar que es atribución de fiscalía, especialmente en investigaciones complejas donde cuesta aún más llegar a la verdad, procurar acuerdos a cambio de información. Discrepó con Romero, quien había sostenido que la ley nacional que instituye la figura del arrepentido no tiene vigencia en Entre Ríos porque la provincia aún no habría adherido ni reglamentado su aplicación.

Al cerrar la tensa audiencia, el Juez de Garantías Edwin Ives Bastian pidió disculpas por no poder precisar una fecha precisa para anunciar su resolución, debido a la sobrecarga de trabajo que le genera estar “de turno”, dijo.