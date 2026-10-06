Entre Ríos: comenzaron las capacitaciones ante la implementación del sistema Procesal Penal Acusatorio Federal

Las y los funcionarios de la UNISA capacitaron a 300 miembros de las Fuerzas de Seguridad de manera presencial y 200 de forma remota.

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) llevó a cabo la semana pasada reuniones de trabajo con integrantes del Ministerio Público Fiscal de las fiscalías federales de las ciudades de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que integran el distrito Paraná; y una capacitación a 600 miembros de las fuerzas de seguridad locales, en el marco del proceso de implementación del sistema acusatorio, que regirá allí de manera plena a partir del 30 de noviembre próximo, publicó el portal Fiscales.

Los encuentros con miembros del MPF se desarrollaron el miércoles por la tarde en cada una de las sedes y estuvieron centrados en el abordaje de cuestiones prácticas sobre el modelo de gestión, aspectos operativos de la consulta inicial y la utilización de formularios y actas, además de la gestión de casos en el sistema acusatorio mediante el legajo digital a través del sistema Coirón.

Encuentro de trabajo en la sede de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

La reunión de trabajo de la ciudad de Concepción del Uruguay de realizó en el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sito en Eva Perón 24 de esa ciudad, y estuvo encabezada por los funcionarios de la UNISA Gustavo Plat y Ángeles Martínez Borque. Por su parte, la actividad con los integrantes de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, se realizó en la sede de esa dependencia y estuvo a cargo de los funcionarios de esa unidad Manuel Rogiano y Delfina Echaire.

Esta propuesta se enmarca en los objetivos generales de la UNISA —Resolución PGN Nº16/18— y en el programa de capacitación para la implementación del sistema acusatorio federal aprobado por la Resolución PGN Nº14/24.

Capacitación a fuerzas de seguridad

Los funcionarios de la UNISA —Plat, Rogiano, Martínez Borque y Echaire— desarrollaron, el jueves por la mañana, la capacitación a casi de 600 miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en relación al rol que deberán cumplir en el proceso acusatorio y las nuevas formas de comunicación e interacción con el MPF, las instrucciones de la Procuración General de la Nación y el uso de formularios y actas, según la Resolución PGN N°40/2019.

El encuentro fue organizado con la colaboración de los Ministerios de Seguridad Nacional y de la provincia de Entre Ríos.

Capacitación a fuerzas de seguridad en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi", de la ciudad de Concepción del Uruguay.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi, ubicado en la calle 8 de Junio 773, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Asistieron 360 participantes de manera presencial y 230 vía remota, pertenecientes a la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de la provincia de Entre Ríos, destacó el portal Fiscales.

Durante la capacitación estuvieron presentes los fiscales federales Josefina Minatta, Francisco Bernhardt y Pedro Rebollo, además de auxiliares fiscales y funcionarios del MPF. También asistieron el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto y el jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, comisario general Claudio Omar González.