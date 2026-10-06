Juan Pablo Aguilera fue notificado de la destitución por exoneración de la planta permanente del Senado

Imagen de archivo de Juan Pablo Aguilera, quien el Senado lo notificó por Carta Documento de su exoneración.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos notificó mediante Carta Documento a Juan Pablo Aguilera, alojado en la Unidad Penal Nº 9 “El Potrero”, el dictado del Decreto Nº 181 correspondiente al 147º Período Legislativo, mediante el cual se dispuso su destitución por exoneración como agente de planta permanente del Senado provincial.

La medida quedó formalizada en el expediente administrativo Nº 030547 del 145º Período Legislativo, fechado el 18 de septiembre de 2026. En la comunicación se le hizo saber a Aguilera la parte dispositiva del decreto.

El artículo 1.º establece “la destitución por exoneración del agente perteneciente a la planta permanente” del Senado, Juan Pablo Aguilera, al considerar que su conducta se encuentra comprendida en los supuestos previstos por el artículo 39, incisos b) y c), de la Ley Provincial Nº 9014, correspondiente al Estatuto del Empleado Legislativo.

La condena que derivó en la medida administrativa

El antecedente determinante para la actuación del Senado fue la firmeza de la condena contra Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. El expediente judicial llegó a la Cámara alta durante la tarde del viernes 18 de septiembre pasado, luego de la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la efectivización del cumplimiento de la pena.

La documentación ingresó por la mesa de la vicegobernadora Alicia Aluani, presidenta del Senado. Según los antecedentes consignados, en los días posteriores se dispuso la cesantía de Aguilera de su cargo.

El trámite fue presentado como una obligación administrativa y no como una decisión discrecional, debido a que la condena contra Aguilera incluye la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Siete años sin concurrir a trabajar

Aguilera continuaba figurando formalmente como empleado del Senado provincial, aunque, de acuerdo con la reconstrucción realizada por ANÁLISIS no concurría a trabajar desde septiembre de 2018.

Durante ese período, que se extendió por siete años, continuó percibiendo su salario con normalidad. La remuneración mencionada ronda actualmente los $5.000.000 mensuales.

Además de su puesto en la Cámara alta, Aguilera integró el Consejo Provincial del Partido Justicialista y, durante el último año de la gestión de Sergio Urribarri como gobernador, ocupó el cargo de director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

Juan Pablo Aguilera fue condenado en abril de 2022 en el marco del denominado Megajuicio de corrupción, un proceso que reunió cinco causas acumuladas y que investigó hechos ocurridos entre 2010 y 2015, durante los gobiernos de Urribarri.

En ese proceso, el tribunal le impuso una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena de prisión e inhabilitación fue impuesta al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. Mientras que Sergio Urribarri, recibió una condena de ocho años de prisión.

Con la firmeza de la condena, la Cámara Alta formalizó ahora la desvinculación de Aguilera de la planta permanente.