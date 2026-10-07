Stella Maris Martínez: "La defensa pública de Entre Ríos es una de las más aguerridas y más comprometidas"

Stella Maris Martínez, ex Defensora General de la Nación, participó de la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, realizada el viernes 2 de octubre en Concordia. En ese marco, brindó una charla en la cual reflexionó sobre las funciones específicas de los defensores y defensoras, en tanto garantes de los derechos humanos, a la vez que destacó el compromiso del Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez.

“Venir a este encuentro es para mí una alegría y un orgullo, porque la Defensa Pública de Entre Ríos es una de las más aguerridas y más comprometidas de todo el país”, sostuvo luego de su exposición. “Para mí es muy importante intercambiar con las defensoras y defensores de las distintas provincias. Algunos tienen un grado de desarrollo y un grado de autonomía mucho más avanzado que otros”, agregó.

En otro tramo de una entrevista, Martínez destacó el compromiso de la Defensa Pública de Entre Ríos y del defensor general, Maximiliano Benítez, con los objetivos de este Ministeiro Público.

Por otro lado, se refirió al rol de los defensores y defensoras en tanto garantes de los derechos humanos: “Esto lo dice específicamente la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, pero a su vez lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”. En ese sentido, dijo que son garantes porque tienen que velar por todas las garantías del procedimiento, contenidas en los distintos tratados y convenios internacionales.

Asimismo, reiteró el desacuerdo de la Defensa Pública con la reducción de la edad de imputabilidad: “Creemos que ese no es el camino y sí creemos que hay que insistir mucho en implementar la justicia restaurativa, un modelo mucho más pacífico, más armónico, que tiene como objetivo conciliar a víctima y victimario y que es muy adecuado para los conflictos relacionados a los menores de edad”.

Finalmente, durante la entrevista hizo alusión a la necesidad de “igualdad de armas” de la Defensoría con la Fiscalía, lo cual se traduce en recursos materiales y humanos equiparables. A esto agregó: “La Defensa tiene un montón de trabajo mayor, por lo que se necesitan peritos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Sino, no se puede trabajar”.