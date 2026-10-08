Enriquecimiento de Bordet: abren causas conexas y citan a declarar a un asesor de la diputada Ávila

Una causa por coacciones y otra por violación de secretos de funcionario público fueron abiertas en los últimos días en los Tribunales de Concordia en relación al legajo en el que se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al exgobernador Gustavo Bordet (PJ). Norberto Flores, que es investigado por sus vínculos con el ex mandatario, fue citado a declarar este viernes.

Flores deberá comparecer en la Unidad Fiscal de Concordia este 9 de octubre a las 11. Es en el marco de una causa "NN S/ COACCIONES", que lleva el número de legajo 11023/2026. El trámite está a cargo del fiscal José Martín Núñez.

Norberto Germán Flores está siendo investigado en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Concordia contra el actual diputado nacional y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila (PJ). Se trata de uno de los empleados que fueron pasados a la planta de la Legislatura en el último tramo de la gestión de Bordet. Su designación fue revocada tras las revisiones encaradas ante el cambio de gestión, que la consideraron irregular. Actualmente, figura en la web de la Cámara de Diputados como contratado de la ex primera dama.

En la investigación penal preparatoria que lleva adelante el fiscal José Arias también están involucrados el comerciante Salvador Carubia y el hijo de Flores, Germán Ezequiel.

Violación de secreto

En otra causa conexa quedó implicada la hija de Flores, Giuliana Alejandra, hasta esta semana empleada judicial en Concordia.

La joven fue exonerada a raíz de una situación que quedó expuesta días atrás en el marco de una audiencia que se llevó a cabo a pedido de la defensa del exmandatario para insistir con el apartamiento del fiscal Arias

El abogado del matrimonio Bordet-Ávila, Jorge Romero, acusó a Arias de filtrar información sensible a la prensa y el fiscal contraatacó documentando con audios que se escucharon en la sala la forma en que la hija de Norberto Germán Flores hablaba de la investigación con su padre, admitía haberle avisado de detalles documentales a su hermano Germán y confesaba que borraba todos sus mensajes, a sabiendas de que su proceder era indebido, según se supo a partir de la cobertura que realizó ElEntreRíos.

Por esta situación, Arias presentó una denuncia penal contra Giuliana Flores ante su superior José Costa, fiscal coordinador de la jurisdicción. Allí acusó a la joven del delito de violación de secretos de funcionario público.

Arias argumentó que la empleada “quebrantó su deber de guardar reserva y le transmitió a su hermano información sobre documentación presentada en la Mesa de Entradas de la Unidad Fiscal Concordia”.

El delito en cuestión está tipificado en el artículo 157º del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.