Juraron los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura para el bienio 2026 - 2028

Los once integrantes del Consejo de la Magistratura prestaron juramento ante el gobernador Rogelio Frigerio este jueves en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Gris. “Necesitamos que lleguen los mejores”, expresó el mandatario.

El presidente del órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo para la cobertura de los cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial continuará siendo ejercida por Mauro Vazón.

Por la Asociación de Magistrados, asumieron la representación los jueces Alejandro Cánepa y Fabiola Bogado.

Por el Colegio de Abogados, lo hicieron los letrados Blanca Chiappa y Daniel Galizzi.

Por el sector académico, juraron Luis Daguerre, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); Víctor Almada, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); y Jorge Santini, de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

Por el estamento de la sociedad civil, asumieron Matías Chiosso, pastor evangélico que representa la asociación Vida y Esperanza, y la ex jueza Estela Méndez Castells, en nombre de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción.

La nueva composición del cuerpo se completa con Heidi Venditti, en representación de los trabajadores del Poder Judicial.

“Que lleguen los mejores”

Durante el acto, Frigerio destacó “la relevancia del Consejo de la Magistratura para el funcionamiento del sistema republicano” y sostuvo que “la calidad de este organismo está directamente vinculada con la calidad de las instituciones democráticas”.

“Entre Ríos necesita una Justicia independiente, profesional y transparente y el proceso de selección de magistrados constituye una instancia central para alcanzar ese objetivo”, añadió el gobernador.

"Necesitamos que lleguen los mejores. Por su capacidad, por sus antecedentes y por su desempeño. Y necesitamos que la sociedad pueda confiar en la transparencia de ese proceso", sostuvo luego.

"Hoy tenemos reglas claras para evaluar antecedentes y oposición", continuó al gobernador, en alusión a la incorporación de nuevas normas para los concursos, entre ellas mecanismos para la evaluación de antecedentes y oposición, pruebas escritas, anónimas e iguales para todos los postulantes, jurados integrados por especialistas y pautas destinadas a fortalecer la transparencia y publicidad de los procesos.

Vacantes y concursos en marcha

Luego de dos años sin llamar a concurso, tras de una reforma normativa, este año se avanzó con distintas convocatorias.

Entre ellas se encuentran concursos para vocalías de cámara, tribunales de juicio y apelaciones y cargos de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa.

Actualmente, hay 112 cargos vacantes y 76 concursos en trámite.