La Justicia subasta 77 vehículos de Caminos del Río Uruguay, exconcesionaria de rutas 12 y 14

De acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi, la Justicia comercial inició el procedimiento para llevar a cabo la subasta pública electrónica de 77 vehículos pertenecientes a la firma Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales.

La medida se da en el marco del incidente de venta de automotores correspondiente al expediente judicial de la empresa que administró la concesión de las rutas nacionales 12 y 14 en la región.

El remate judicial se gestionará de manera virtual a través del Portal de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estará a cargo del martillero Osvaldo Diez Álvarez, informó El Entre Ríos.

La nómina de bienes a subastar abarca autos particulares, camionetas, camiones, furgones y utilitarios. Entre las unidades figuran modelos Toyota Etios, Corolla y Hilux, Renault Kangoo y Logan, Ford Ranger, camiones Mercedes Benz e Iveco, además de equipos pesados como semirremolques y grúas de auxilio.

Según el edicto judicial publicado en el Boletín Oficial, la mayoría de los rodados estarán disponibles para ser inspeccionados de forma presencial por los interesados en el territorio provincial. La exhibición general se llevará a cabo en el Km. 162 de la Ruta Nacional 12, en la localidad de Ceibas (Departamento Islas del Ibicuy, Entre Ríos), los días 28 y 29 de octubre de 2026, en el horario de 11:00 a 13:00.

Los vehículos acumulaban inactividad desde hace meses: “Los vehículos se encuentran parados desde abril de 2025 y se rematarán en el estado en que se encuentran”, indica el comunicado oficial del juzgado, remarcando que no se aceptarán reclamos sobre el estado de conservación.

Las pujas digitales tendrán una duración de diez días hábiles por cada lote de rodados y se extenderán de manera escalonada desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre de 2026:

Lotes 1 al 10: Inician el 17/11/26 y finalizan el 01/12/26.

Lotes 11 al 20: Inician el 18/11/26 y finalizan el 02/12/26.

Lotes 21 al 30: Inician el 19/11/26 y finalizan el 03/12/26.

Lotes 31 al 40: Inician el 20/11/26 y finalizan el 04/12/26.

Lotes 41 al 50: Inician el 24/11/26 y finalizan el 09/12/26.

Lotes 51 al 60: Inician el 25/11/26 y finalizan el 10/12/26.

Lotes 61 al 70: Inician el 26/11/26 y finalizan el 11/12/26.

Lotes 71 al 77: Inician el 27/11/26 y finalizan el 14/12/26.

Para ofertar en cualquiera de las unidades, los interesados deberán estar previamente empadronados en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales de la CSJN e inscribirse en la subasta específica con una antelación mínima de tres días hábiles.

Asimismo, las condiciones de la convocatoria establecen la obligación de realizar un depósito en garantía equivalente al 5% de la base fijada para el vehículo. Tras la adjudicación, el comprador deberá abonar el 30% en concepto de seña, el 7% de comisión de martillero y los aranceles judiciales correspondientes dentro de los plazos fijados por la Secretaría N° 17 del juzgado interviniente.