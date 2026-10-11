Minatta: “Las organizaciones criminales tienen un gran poder económico y un gran poder de violencia”

La fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, explicó en una entrevista con el programa El Séptimo Día, en Radio Plaza, los principales cambios que traerá la implementación del sistema acusatorio federal desde el 30 de noviembre: investigaciones a cargo de los fiscales, audiencias orales y públicas, plazos definidos y una mayor participación de las víctimas. También abordó la coordinación entre fiscalías, los delitos en la frontera con Uruguay, el avance de organizaciones criminales, una causa por venta de fentanilo y las investigaciones por delitos de lesa humanidad que continúan abiertas.

Sobre la expectativa ante la entrada en vigencia del nuevo sistema, Minatta señaló: “Estamos esperando que llegue el 30 de noviembre para poder comenzar con este cambio de paradigma. Hubo un cambio cultural en la forma de investigar para el que nos venimos preparando desde 2014 o 2015, porque ya en aquel momento se pensaba en la implementación del sistema acusatorio. Por diversos motivos se fue posponiendo, pero finalmente llegamos a este momento en el que esperamos poder brindar un mejor servicio de justicia. El acusatorio viene a traer tiempos más cortos y una mayor participación de la víctima. Los cambios que se proponen pueden ser muy positivos para la calidad del servicio de justicia”.

Al diferenciar la relación de la Justicia Federal y la provincial con la ciudadanía, explicó: “Cuando a uno le roban en la casa o en la calle, o tiene algún problema de abuso sexual, las cosas cotidianas vinculadas con la criminalidad suceden en el ámbito en el que interviene la provincia de Entre Ríos. La Justicia Federal, en cambio, investiga temas de lavado de activos, narcotráfico a gran escala y grandes organizaciones de trata de personas. El tipo de delito hace que no tengamos la habitualidad en el trato con el ciudadano que sí tienen la Policía y la provincia de Entre Ríos”.

Respecto de la atención a las víctimas, agregó: “Particularmente, he tratado siempre de estar cerca en aquellos casos donde hay víctimas, de tener una fiscalía abierta y de poder acercarnos a los ciudadanos. En definitiva, el servicio de justicia es para toda la sociedad. La idea es generar este ida y vuelta en la medida de lo posible”.

Sobre el alcance temporal de la reforma, precisó: “Las causas que se vienen tramitando desde hace tiempo van a seguir con el código actual. Todas las causas que ya se están tramitando continúan con el trámite que tienen ahora. Quien ya está con el código mixto sigue con el código mixto, y las investigaciones que se inicien a partir del 30 de noviembre se van a regir por el sistema adversarial. En principio, no va a haber grandes cambios de un día para otro: hasta que esto toma ritmo se lleva un tiempo, hasta que haya un flujo importante de causas nuevas con este sistema”.

Al describir la redistribución de funciones entre jueces, fiscales y defensores, sostuvo: “La importancia del código procesal adversarial es que reubica los roles que teníamos, sobre todo los del juez, el defensor y el fiscal. En el sistema actual, el juez puede investigar, puede ser instructor de una investigación y, a la vez, es quien decide sobre la culpabilidad o no de una persona a la que él mismo investiga. Eso, en el código adversarial, cambia por completo. El juez ya no puede seguir investigando, no dirige más la investigación y esta pasa a ser dirigida por los fiscales, que pueden producir prueba; también la puede producir la defensa. Se equilibra el modo en que participa cada una de las partes en el juicio”.

En cuanto a la oralidad y publicidad de los actos procesales, afirmó: “Todo sucede en audiencias que son orales y públicas. Antes se decía: ‘Lo que no existe en el expediente, no existe en el mundo’. Hoy se dice: ‘Lo que no existe en la audiencia, no existe en el mundo’. La importancia de la prueba va a estar en eso que sucede en la audiencia”.

Consultada por la infraestructura disponible, respondió: “Ya tenemos lugares de audiencia para los juicios orales, así que creo que vamos a seguir utilizando esos mismos espacios, que están preparados para ese tipo de audiencia. Los jueces van a tener que tomar decisiones en base a lo que las partes traen a la audiencia. El juez no tiene un rol central en la investigación como lo tenía con el sistema actual, y esto hace a la imparcialidad del juzgador”.

Sobre los tiempos de investigación, detalló: “Se establece el plazo de hasta un año para las investigaciones más sencillas y hasta seis años para casos complejos. La idea es poder ofrecer una respuesta más rápida y también de calidad. Si esos plazos no se cumplen, hay consecuencias para los fiscales, que pueden ser sancionados. Hay una obligación muy fuerte de cumplir con este requerimiento de tiempo de respuesta”.

Ante la posibilidad de solicitar extensiones, aclaró: “Se puede pedir prórroga, pero tiene que estar fundada en una cuestión verdaderamente necesaria para el debate. También habrá una nueva oficina, que se llama Oficina Judicial, encargada de controlar los plazos y la agenda, y de librar oficios para la Fiscalía y la Defensoría. Se desformaliza mucho el modo de trabajar. No va a haber más expediente: desaparece el expediente que antes teníamos que cuidar, foliar e incluir todo allí. Creo que eso también hace que los tiempos se puedan ir acortando”.

Sobre la puesta en marcha del esquema, advirtió: “Al principio puede haber cosas que no estén tan bien, como en todo proceso. Iremos aprendiendo también a prueba y error, pero en líneas generales creo que es un excelente cambio”.

En relación con los recursos de las defensas y su incidencia sobre la duración de los procesos, indicó: “Las defensas tienen el derecho recursivo. Ese derecho es innegable y se les tiene que otorgar, pero también tienen plazos. Está todo pensado armónicamente para que, con los recursos y las posibilidades recursivas de las defensas o del Ministerio Público, que también puede recurrir algunas decisiones, los plazos se acorten”.

Crimen organizado y narcotráfico en la frontera

Acerca de la coordinación con fiscales provinciales, federales y de Uruguay, expresó: “Con los fiscales de la provincia trabajamos muy coordinadamente. No sé si existe una mesa, podríamos llamarla así, pero hablamos mucho, tenemos contacto e intercambio de información; lo mismo con otras fiscalías federales. Inclusive tenemos muy buena relación con los fiscales de la República Oriental del Uruguay. Como estamos en zona de frontera, desde hace muchos años tengo relación con los fiscales uruguayos por los temas de contrabando y contrabando de drogas. Eso es un punto muy favorable para implementar esta nueva forma”.

Al describir la dinámica delictiva sobre el río Uruguay, señaló: “Es necesario estar hablando todo el tiempo con los fiscales uruguayos porque la dinámica de nuestra frontera así lo requiere. Lo que mayormente tenemos de delito sobre el río es el contrabando y, según cómo está el cambio en la Argentina y en Uruguay, conviene trasladar elementos de Argentina hacia Uruguay o, a veces, de Uruguay hacia Argentina. También hemos encontrado mucho contrabando de droga. Hemos visto hechos de avionetas y aviones que trasladan de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Argentina o incluso desde Paraguay o Brasil. Son casos que muestran la interjurisdiccionalidad y el carácter transnacional de este tipo de delitos. Siempre la frontera es un punto para las organizaciones criminales, así que estamos alertas”.

Sobre la presencia de organizaciones criminales con capacidad transnacional, afirmó: “Son una preocupación porque tienen un gran poder de organización, un gran poder económico y un gran poder de violencia. Estamos siempre en contacto con la Procunar y con los fiscales del norte, de Salta, Misiones y Corrientes, porque esas son las fronteras más permeables”.

La causa por venta de fentanilo

Al referirse a la investigación por venta de fentanilo que tuvo a su cargo, relató: “La Policía Federal detectó a través de las redes sociales que había una persona ofreciendo fentanilo. Rápidamente actuamos, pusimos la figura de un agente revelador y pudimos corroborar que era un enfermero que estaba vendiendo fentanilo que sustraía del hospital. Por suerte no tuvimos víctimas fatales, porque lo peor que sucede con el fentanilo es el rápido deterioro que provoca en la salud hasta causar la muerte”.

Sobre el resultado de la causa y los riesgos de esa sustancia, añadió: “Pudimos impedir que el fentanilo se extendiera aquí, en la provincia de Entre Ríos, pero era un hombre que ya estaba enviando incluso por encomienda a otros lugares. Pudimos reprimir rápidamente ese foco de venta. Hay que hacer una advertencia a la sociedad: esta droga es altamente letal y provoca altos daños a la salud. Se estaba vendiendo por Telegram. Hay que tener mucho cuidado con los jóvenes que quieren probar cosas y no saben cuál es su verdadero poder de daño. Este hombre ya está condenado a cinco años de prisión y está detenido”.

Investigaciones por delitos de lesa humanidad

En el tramo dedicado a los delitos de lesa humanidad, Minatta informó: “Hace aproximadamente un mes obtuvimos un procesamiento muy importante en una causa por Plan Cóndor, por hechos sucedidos en Concordia. Se trata de la detención de un grupo de personas del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay que estaban trabajando en Concordia en la construcción del Hostal del Río. Fueron detenidas, sometidas a torturas y una de las chicas fue abusada sexualmente. Después de 50 años salió el procesamiento por ese hecho”.

Sobre otro tramo de la misma investigación, agregó: “También salió el procesamiento por los responsables de fraguar una supuesta fuga del soldado Papetti. Se corroboró en la causa Apiani que había fallecido en Paraná como producto de las torturas y que, luego de eso, el Ejército de Concordia inventó que se había escapado. Son dos hechos sumamente importantes que seguramente se elevarán a juicio próximamente”.

Finalmente, sobre las investigaciones que permanecen activas, enumeró: “Estamos investigando los hechos de la Triple A en Concordia y una ola de detenciones que hubo allí el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, que no se habían investigado hasta el momento; lo mismo en Federación. Tenemos también causas del Partido Comunista de Concepción del Uruguay: un tramo ya tuvo sentencia, pero surgieron otros hechos luego del último juicio que realizamos. En temas de lesa humanidad siempre tenemos bastante trabajo. Sigue abierta la causa de los vuelos de la muerte; hace poco hubo un allanamiento ordenado en el aeroclub de Gualeguaychú. Todo eso sigue abierto”.