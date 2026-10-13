Causa Gustavo Bordet: volvieron a rechazar el pedido de apartar al fiscal Arias de la investigación

En una audiencia de resolución llevada a cabo este martes 13 de octubre en los tribunales de Concordia, el juez Edwin Ives Bastián desestimó el pedido de recusación planteado contra el fiscal José Emiliano Arias.

El planteo se enmarcó en la causa caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ Su denuncia” (Legajo Nº 1935-OGA). Tras evaluar los argumentos, la magistratura consideró que no se verificaron elementos que permitan avizorar un temor objetivo de parcialidad ni una afectación grave al principio de objetividad exigido por la Ley 10.407 y el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

La resolución del juez Bastián llega después de la tensa audiencia del lunes 5 de octubre, en la cual el abogado Jorge Romero había acusado a Arias de filtrar información a la prensa, tener una ideología antiperonista y haber, supuestamente, coaccionado a Norberto Flores, colaborador del contador Bordet y su esposa, también bajo investigación en la causa.

Fuente: El Entre Ríos.