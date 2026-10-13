Causa HIF Global para prevenir daño ambiental: Michel suma a la UBA como control científico

En el marco de la acción preventiva de daño ambiental que presentaron los legisladores nacionales del Partido Justicialista de Entre Ríos, Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, contra la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú, frente a las playas de Colón, se incorporó como consultor técnico al doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Martín Graziano.

En la causa que tramita en la Justicia Federal, se requirió un profesional con especialidad en Ecología y subespecialidad en Limnología para desempeñarse como consultor técnico, para lo cual se incorporó al Dr. Martín Graziano, Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Ciencias Biológicas por la UBA. Actualmente se desempeña como Investigador Independiente del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA-CONICET), integrando el Laboratorio de Limnología, y como Jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

“Frente a la inacción de Frigerio y del intendente Walser, seguimos trabajando para solucionar el conflicto de forma seria y responsable”, expresó Michel al respecto.

Según se acredita en el expediente, la trayectoria científica y profesional de Graziano “se ha centrado en el estudio limnológico de ríos y arroyos, incluyendo la evaluación de la calidad del agua, la dinámica de comunidades acuáticas y el diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la rehabilitación ecológica de cursos de agua. Asimismo, es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales vinculadas a esta temática y cuenta con amplia experiencia en la dirección de becarios, tesistas doctorales y proyectos de investigación e intervención sobre cuencas hídricas".