Despojo de tierras en Alcaraz: Fiscalía pide prohibirle el contacto al exintendente Hugo Fries con la víctima

La Fiscalía de La Paz solicitó al Juzgado de Garantías la imposición de medidas de restricción contra el exintendente de Villa Alcaraz, Hugo Fries, en el marco de la causa en la que es investigado por una presunta estafa denunciada por el productor rural Eduardo Alberto Elsesser, de 76 años.

El pedido fue presentado este martes por la fiscal Giuliana Giovannini, junto al abogado querellante José Barbagelata Xavier, quienes requirieron que se dicten medidas de protección para resguardar al denunciante mientras avanza la investigación penal.

Concretamente, la Fiscalía solicitó que se le imponga a Fries una prohibición absoluta de contacto con Elsesser, además de la prohibición de realizar actos “molestos, perturbadores, intimidatorios o violentos”, ya sea de manera personal, a través de terceros o mediante cualquier medio tecnológico o telefónico. Las restricciones fueron requeridas por un plazo de 45 días, aunque la decisión final quedará en manos del juez subrogante.

Los hechos que motivaron el pedido

La solicitud de medidas cautelares se sustenta, entre otros elementos, en dos denuncias recientes radicadas por Elsesser.

La primera fue presentada en julio de este año, cuando el hombre afirmó haber encontrado a Fries realizando tareas de siembra de trigo en un campo que considera de su propiedad, ubicado en la zona rural de Alcaraz. Según denunció, el exintendente ingresó al predio con maquinaria agrícola sin autorización y ya habría efectuado explotaciones similares en campañas anteriores.

La segunda denuncia fue radicada en septiembre, cuando Elsesser manifestó haber constatado daños en el acceso a otro inmueble de su propiedad, al advertir que una cadena había sido cortada y el portón había quedado abierto.

Para la acusación, estos episodios justifican la necesidad de adoptar medidas preventivas destinadas a evitar cualquier tipo de injerencia sobre la víctima mientras se desarrolla el proceso judicial.

Por otra parte, se informó a ANÁLISIS que este fin de semana Eduardo recibió numerosos llamados telefónicos de personas que se hacían pasar por abogados, quienes le prometían que en una semana le resolvían el problema que tiene con Fries.

La investigación por la presunta maniobra

Tal como publicó ANÁILISIS a inicios de septiembre, la causa tiene su origen en una denuncia formulada por Elsesser, quien sostiene que fue engañado al momento de firmar documentación ante una escribanía de Bovril, en octubre de 2022.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Fries y el escribano Adrián Brun habrían actuado de común acuerdo para hacerle creer al denunciante que estaba suscribiendo contratos de arrendamiento y locación de inmuebles, cuando en realidad firmó una cesión de derechos hereditarios y un contrato de renta vitalicia.

La investigación sostiene que, mediante esa maniobra, Elsesser habría sido inducido a disponer de derechos sobre la totalidad de los bienes heredados de su familia, generándole un perjuicio patrimonial y un beneficio económico para los acusados.

En su presentación, el denunciante afirmó que recién tomó conocimiento del verdadero contenido de las escrituras en septiembre de 2024, cuando consultó a un abogado para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. También manifestó que nunca recibió el pago de 4,85 millones de pesos que, según la escritura cuestionada, habría sido entregado durante el acto.

Además, señaló que su edad, su escasa instrucción formal, una importante discapacidad auditiva y limitaciones cognitivas habrían sido aprovechadas para concretar la operación.

Por estos hechos, la Fiscalía investiga a Fries y al escribano Brun por el presunto delito de estafa, previsto en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación legal que pueda surgir a medida que avance la causa.

Ahora será el juez de Garantías quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía y de la querella para imponer las restricciones solicitadas al exjefe comunal.