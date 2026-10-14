Federal: exfuncionario de Chapino fue condenado por hacer cloacas en la casa del hijo con recursos municipales

José Luis Bustamante es maestro mayor de obras y fue parte del gabinete de Chapino en los dos mandatos.

José Luis Bustamante, exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Federal durante la gestión de Gerardo Chapino (PJ), fue condenado este martes a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de peculado. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia lo encontró culpable de haber destinado personal, servicios y materiales del municipio para realizar un tendido de red cloacal en la casa de su hijo.

La causa se inició en marzo de 2024 tras la denuncia de la actual intendenta, Alicia Oviedo (JxER). Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de ese año, a meses de asumir, Oviedo informó que había denunciado penalmente a Bustamante por irregularidades detectadas en una obra de saneamiento.

“He presentado una denuncia penal ante Fiscalía contra un funcionario de la gestión saliente por irregularidades constatadas, a efecto de que sea la Justicia quien investigue y determine la posible existencia de un delito”, comunicó en ese entonces la presidenta municipal que actualmente preside la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel provincial.

Tras la acusación impulsada por la fiscal Eugenia Molina, Bustamante fue declarado culpable por unanimidad por el delito de peculado de bienes y servicios. El acusado, cuya defensa estuvo a cargo del abogado Juan Manuel Benítez, resultó absuelto de la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La pena fijada incluye dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberá reparar el daño económica causado a las arcas del municipio dentro de los 30 días. El monto inicial fue de 531 mil pesos. Actualizado a la fecha, resulta un monto aproximado a los 10 millones.

Bustamante (derecha) en una reunión con Chapino y el exministro de Planeamiento, Luis Benedetto.

Bustamante es maestro mayor de obras y fue designado por Chapino cuando asumió al frente del gobierno local, en 2015. Luego, fue confirmado en el gabinete en la segunda gestión de Chapino, que se desarrolló hasta 2023.

El posteo de la intendenta

Una vez conocida la sentencia Oviedo, que declaró como testigo en el juicio, se pronunció en redes sociales.

“En su momento, impulsé la denuncia y fui a declarar ante la Justicia, porque estas cosas no pueden dejarse pasar. La plata y los recursos de la Municipalidad son de todos los federalenses. Son de quienes trabajan, pagan sus impuestos y esperan que esos recursos se utilicen para mejorar nuestra ciudad”, expresó la intendenta.

“La política tiene que estar al servicio de la gente, y no al revés. Ocupar un cargo público no nos da privilegios, nos da responsabilidades. No estoy en este lugar para mirar para otro lado. Estoy para dar la cara, hacerme cargo y defender los intereses de Federal. Nadie está por encima de la ley. Y hoy, se hizo justicia”, añadió.