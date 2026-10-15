Walser, su esposa y el secretario de Gobierno se abstuvieron de declarar

El intendente José Luis Walser, su esposa y secretaria privada Gimena Bordet, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, se presentaron este jueves en la Unidad Fiscal de Colón, cumpliendo con la citación recibida la semana pasada.

Ante el fiscal Alejandro Perroud, los tres se abstuvieron de declarar. “Buen día, va a hablar mi abogado. Yo me voy a recorrer la obra de la 12”, dijo el presidente municipal a los medios que El Entre Ríos informó que el letrado paranaense, Marcos Rodríguez Allende, tomó la posta: “Se cumplió con el deber procesal de asistir, comparecer, escuchar el hecho que se endilga y cuáles son las evidencias. Recién es el primer acto para ver las pruebas que se encuentran en el legajo que tiene Fiscalía”.

Dijo que por consejo de sus abogados, Walser se abstuvo de declarar: “Él quiere. Ya lo ha hecho públicamente, pero debe ser en el marco del debido proceso y de la prudencia, ya que recién tenemos acceso al legajo de forma completa y hay que estudiarlo. Va a declarar en el momento que nosotros lo consideremos útil y oportuno para la investigación”.

Además de la imputación al intendente, a Gimena Bordet se la acusa de ser “partícipe necesaria en el delito de peculado” y a Mariano Bravo del “delito de encubrimiento”.

El letrado adelantó que “van a declarar rápidamente, en muy poco tiempo. Vamos a pedir a la Fiscalía por su declaración”.

La investigación tiene como centro lo ocurrido en Brasil en diciembre de 2025, cuando el presidente municipal y su familia protagonizaron un accidente de tránsito en un vehículo oficial.

De este modo, según se informó, el matrimonio se encuentra imputado por presunto peculado. En tanto Bravo habría incurrido en el delito de encubrimiento y omisión de denuncia.

Aproximadamente una hora después del ingreso, los funcionarios se retiraron del edificio ubicado en calles 12 de Abril y Sarmiento de Colón.