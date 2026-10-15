Walser y su esposa se presentan a indagatoria en la causa por presunto peculado, tras el viaje a Brasil

El intendente de Colón José Luis Walser y su esposa Gimena Paola Bordet, se presentan este jueves ante la Unidad Fiscal de Colón. La pareja, junto al secretario de Gobierno municipal, Mariano Bravo, fueron citados a indagatoria en la causa que investiga el presunto delito de peculado, en el marco del viaje familiar a Brasil en un vehículo oficial. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Colón. El Legajo lleva el número 204/2026, y las indagatorias fueron fijadas para este 15 de octubre de 2026.

Tal como informó ANÁLISIS oportunamente, la causa busca determinar las circunstancias en las que se habría utilizado una camioneta Mitsubishi Dakar, propiedad del Municipio, para trasladarse a la República Federativa del Brasil el 9 de diciembre de 2025. En ese viaje -en el que habrían participado el intendente, su esposa y sus hijos- el vehículo protagonizó un siniestro vial en el Estado de Rio Grande do Sul.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la investigación está vinculada con la posible comisión del delito de peculado. En el caso de Bravo, la citación también comprende las sospechas de encubrimiento y omisión de denuncia, en relación con su actuación como funcionario municipal al momento de los hechos.

El caso tomó estado público a partir del siniestro vial ocurrido en Brasil el 9 de diciembre de 2025. El vuelco, en el que estuvo involucrado el intendente, tuvo consecuencias graves para su esposa, quien permaneció en estado crítico antes de lograr recuperarse.

A mediados de enero de 2026, los concejales peronistas Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi, integrantes del bloque 17 de Octubre, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos. En la presentación solicitaron que se investigara el presunto uso de bienes públicos con fines particulares, además de posibles responsabilidades de funcionarios municipales.

Según sostuvieron los denunciantes, el vehículo oficial habría sido utilizado para un desplazamiento de carácter privado y vacacional, lo que supondría una desviación de su finalidad legal. También plantearon que los daños ocasionados por el accidente podrían representar un perjuicio económico para las arcas municipales, cuyo alcance debía determinarse y, eventualmente, resarcirse.

Los concejales fundamentaron la presentación en sus atribuciones de control sobre el patrimonio público y señalaron que los bienes municipales deben destinarse al cumplimiento de funciones estatales, no a la satisfacción de intereses particulares.

La explicación del intendente

Frente a los cuestionamientos por el uso de la camioneta municipal, Walser había sostenido que el viaje tenía un propósito laboral: asistir a un acto oficial al que había sido invitado. Según su explicación, aprovechó el desplazamiento para vacacionar junto con su familia en la ciudad brasileña de Torres.

Esa versión deberá considerarse en el marco de las actuaciones judiciales, junto con la documentación reunida y los demás elementos que incorpore la Fiscalía.

La citación del 15 de octubre representa una instancia relevante para el avance del expediente, en el que deberá establecerse si el vehículo municipal fue utilizado conforme a su destino oficial o si existió un uso irregular que pueda encuadrarse en las figuras penales investigadas.

Por ahora, la causa permanece en etapa de investigación. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a partir de las pruebas que se incorporen al proceso y de las decisiones que adopte la Justicia.