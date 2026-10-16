Impugnan por sus publicaciones antiperonistas a un jurado de concurso de la Cámara de Casación Penal de Paraná

El ciudadano Maximiliano Chimento puso en conocimiento a las autoridades del Consejo de la Magistratura de que Fabián Otarán, representante de la Abogacía en el concurso para elegir un integrante de la Cámara de Casación Penal de Paraná, realiza constantes comentarios antiperonistas en sus redes sociales.

En la nota, Chimento recordó que ese Tribunal es el responsable en segunda instancia de las causas por corrupción. “Los gustos personales del abogado Otarán deberían ser conocidas por todos los postulantes antes de someterse a su escrutinio ya que huelga decir que las publicaciones dan lugar a alarma”, señaló.

El ciudadano presentó una serie de posteos realizados en una cuenta identificada como “Fabián Otarán” en los que se multiplican los epítetos contra dirigentes del PJ.

En uno de ellos trató de “chorro desagradable” al diputado nacional Agustín Rossi. Además, le achacó su condición de “clase media baja que se volvió millonario con la política”.

En otro, reposteó una noticia sobre la apertura de una investigación contra el ex diputado nacional Marcelo Casaretto. “En la jerarquía de repugnantes e HDP peronistas está Rossi y luego este mafioso. Nos han robado de una manera homicida”.

En la tercera publicación de Facebook que se incorpora, hay una noticia sobre la confirmación de la condena contra Sergio Urribarri. El artículo está ilustrado con una foto del ex gobernador y la ex presidenta Cristina Kirchner. “De sueño a pesadilla. Ladrón hdp”, es el comentario que corona el posteo.

El cuarto es una lista de los dirigentes del PJ que, en su momento, habían cuestionado la acción judicial contra Urribarri. La acotación que se incluye, después de una serie de consideraciones, es “Caraduras, Delincuentes”.

El quinto registro que incorporó el denunciante es un posteo de un escudo del PJ modificado. En las manos entrecruzadas hay un martini y billetes. Y tiene la leyenda “Corruptus in extremis”. El agregado es “Cleptocracia” que es el término para referirse a un gobierno de ladrones.

El sexto y último es un agregado a un artículo donde se cuestiona al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por participar del “6to encuentro plurinacional de gordes”. “La locura es total: “sin gordes no hay feminismo”” fue el comentario añadido.

Publicaciones fueron certificadas por un escribano público

“Es evidente que el Dr. Otarán no tiene el control de sus emociones cuando las cuestiones políticas se mezclan con otras”, puntualizó Chimento quien además recordó que el ahora representante de la Abogacía en el concurso fue candidato a presidente de la UCR de Gualeguaychú.

La presentación ingresó por mesa de entradas del Consejo de la Magistratura el miércoles. Está dirigida al Presidente del organismo, Mauro Vazón.

Fuente: Diario Río Uruguay.