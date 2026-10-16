Más de 500 efectivos de fuerzas de seguridad y fiscales se capacitaron para el sistema acusatorio federal

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), de la Procuración General de la Nación de Argentina, viene realizando capacitaciones en todo el país a funcionarios de las Fiscalías Federales y a integrantes de fuerzas de seguridad. Esta semana se desarrollaron jornadas en el Tribunal Oral Federal de Paraná y en la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, ante la próxima entrada en vigencia del sistema acusatorio federal en Entre Ríos, dentro de un mes y medio.

Tal como sucede en la Justicia provincial, ahora en el ámbito federal será el Ministerio Público Fiscal quien tendrá a su cargo las investigaciones y los jueces serán garantes del proceso. Este jueves, en la sede del TOF de Paraná se capacitó a fiscales y este viernes en la sede de la Escuela de Oficiales Salvador Maciá asistieron más de 500 integrantes de la Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y la Aduana y ARCA para capacitarse ante este cambio significativo para las investigaciones de los delitos federales, como el narcotráfico, la Trata y el contrabando, por ejemplo.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti, quien destacó la organización de la misma por parte de la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la colaboración de la Policía de Entre Ríos. Luego, presentó a las funcionarias de UNISA, quienes estuvieron a cargo de la capacitación.

Se trata de Martina Allende y Ángeles Martínez, quienes a lo largo de cuatro horas explicaron a los asistentes cómo se deberá proceder en la provincia desde el próximo 30 de noviembre. Allende se encuentra abocada a esta labor de capacitación de fiscales y fuerzas de seguridad desde hace ocho años, cuando comenzó a implementarse el sistema acusatorio en Salta. Entre Ríos es de las seis jurisdicciones donde aún no se ha implementado.