Presunto peculado de Walser y su esposa: Rodríguez Allende reafirma que viajaron a una reunión  de intendentes

El intendente de Colón, José Luis Walser, y su esposa, secretaria privada en el Municipio, Gimena Bordet, imputados por el delito de peculado, acudieron este jueves al Ministerio Público Fiscal donde habían sido citados y donde se abstuvieron de declarar por recomendación de su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende.

En las oficinas de la Fiscalía de Colón estaban el fiscal Alejandro Perroud, y también el fiscal coordinador de la jurisdicción Fernando Lombardi. “Se dio cumplimiento a una exigencia procesal, que cualquier persona que está sospechada y es llamada a declarar. La Fiscalía de Colón entendió que había elementos de sospecha suficientes como para dar un paso y llamar como imputado tanto al intendente de Colón como a su señora, que es su secretaria privada. También se citó al secretario de Gobierno, Mariano Bravo. El intendente está sospechado del delito de peculado en calidad de autor; su esposa, en calidad de partícipe necesario; y el secretario de Gobierno, por encubrimiento”, detalló Rodríguez Allende al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

En ese trámite judicial, Walser y su esposa escucharon el relato de los hechos, “se tomó nota de las evidencias que enumeró la Fiscalía y a lo que nosotros vamos a ir accediendo, pero por consejo profesional mío, era necesario en este momento tener un poco de cautela, prudencia, y no declararon. Por supuesto que prudencia en el sentido de declarar o no declarar. En este momento, yo aconsejé no declarar porque quería estar seguro de los elementos que había en el legajo -dijo el letrado-. Esto no significa que no pueda declarar en otro momento, que así va a ser. El intendente está ansioso por poder declarar. Él ya hizo sus declaraciones públicas, ha hecho conferencia de prensa. Y, bueno, a modo de resumen, lo que yo puedo decir es, hay algunos elementos que no tienen controversia y no se van a discutir”.

“El primer punto es que tanto el intendente como su grupo familiar, su señora y cuatro menores, estaban dirigiéndose a Brasil, y a la altura de la ciudad de Torres tuvo un desgraciado accidente de tránsito que casi provoca la pérdida de una vida, la señora del intendente. Eso por un lado. No hay elementos para controvertir este hecho. Tampoco merece discusión que el vehículo en el que se trasladaba el grupo familiar pertenece a la Municipalidad de Colón. Eso tampoco merece discusión. El punto neurálgico de toda esta situación es si, efectivamente, al intendente de Colón no solo lo estaba acompañando su grupo familiar, sino además si el viaje tenía como objeto o como finalidad última ir a un encuentro de un organismo que nuclea a varios intendentes de la costa del Uruguay, de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y de Brasil y Uruguay. Son intendentes que se reúnen habitualmente para tratar diferentes temas relacionados al río Uruguay”.

Al respecto, Rodríguez Allende manifestó que “efectivamente el intendente iba a esa reunión invitado o no. Bueno, la Fiscalía entiende que no. Nosotros decimos que sí. Para corroborar, hay que tomar entrevista a los intendentes que pudieron haber participado, quién hizo la invitación al menos informal, si efectivamente esa reunión se efectuó, si algún intendente más, por ejemplo, de la provincia Entre Ríos, estuvo presente. Eso es lo medular de toda esta situación, sobre todo teniendo en cuenta el delito que se le endilga, que es el peculado. Peculado es desviar, sacar de la esfera de la administración municipal de Colón el vehículo”.

En ese estado de situación, agregó, “es el momento de empezar a arrimar a la investigación fiscal nuestra tesis. Nosotros entendemos que el intendente fue a esa reunión oficial. Me parece, y desde ya puedo anticipar, absolutamente desmedido haber citado como imputada a su señora. No era necesario, porque se le adjudica un rol de partícipe necesario. Para ser partícipe necesario en el delito de peculado hay que, al menos, demostrar de qué manera colaboró para desviar un bien. Pero bueno, eso es otra discusión”.

El accidente

El 9 de diciembre de 2025 el intendente de Colón se encontraba de viaje por una ruta del sur de Brasil, a 10 minutos de la ciudad de Torres, cuando sufrió un grave accidente automovilístico, producto de lo cual su esposa y secretaria privada en la Municipalidad, Gimena Bordet, tuvo graves consecuencias: perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones.

El día 12 de ese mes fue derivada a un centro de alta complejidad, el Hospital Cristo Redentor, de Porto Alegre, donde atravesó momentos críticos.

A qué fue Walser en vehículo oficial a Brasil junto a su familia

El 17 de octubre de 2025 tuvo lugar una reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, la que se celebró en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. En dicha oportunidad, además de las cuestiones propias de la agenda del Comité, el intendente de Colón mantuvo un diálogo con Jaber Maher, prefecto (Intendente) de la ciudad brasileña de Barra Do Quaraí, en el cual este último invitó al presidente municipal colonense y a otros intendentes a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande Do Sul, evento del cual participarían autoridades de varios países y que era una oportunidad importante para continuar con las vinculaciones internacionales. Vercalendarios

A raíz de esa invitación, el intendente Walser programó su viaje oficial a Brasil el 10 de diciembre. Atento a la distancia del lugar del acontecimiento y la fecha en la que tendría lugar, el presidente municipal consideró oportuno aprovechar dicho viaje para, a continuación del acto oficial, poder tener unos días de descanso con su familia en la ciudad de Torres, en el sur de Brasil.

A su vez, se había programado tener una conversación específica con el prefecto Maher, para proponerle la celebración de un convenio de cooperación turística entre las ciudades de Colón y de Barra Do Quaraí, ya que esta última, por ser fronteriza con la República Argentina y lugar de paso de muchos extranjeros hacia el país, se constituye en un lugar estratégico para el desarrollo de Colón como destino de turismo internacional y desarrollo productivo e industrial.

De acuerdo a la cronología planeada, el intendente y su familia tenían pensado llegar a la ciudad de Torres el día 9 de diciembre, vía Paso de los Libres, donde realizaron los trámites migratorios, para poder disfrutar el primer día de descanso y que el intendente Walser quedara cerca para el evento del otro día, que tendría lugar a las 10 de la mañana en la ciudad de Porto Alegre, que se encuentra a menos de 200 km (2 horas en auto), del lugar de descanso familiar. Finalizado el programa oficial, la idea era reunirse con su familia para completar los días de descanso.

Pero esos planes terminaron de la peor forma. El día 9 de diciembre, estando muy próximos a llegar al lugar de descanso en la ciudad de Torres, aproximadamente a las 17, producto de las intensas lluvias que había en el lugar, el vehículo oficial Mitsubishi de 7 asientos, conducido por el intendente Walser, sufrió un despiste generado por un “espejo de agua”, que hizo volcar la camioneta por el barranco que bordea la Ruta N° 101, muy cerca de Torres, a la altura aproximada del Km 12 norte, y produjo el accidente sufrido por la familia. Todos los ocupantes llevaban puestos el cinturón de seguridad.

Dicho siniestro provocó heridas graves y lesiones en todos los miembros de la familia, siendo una de las hijas menores y su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, quienes se llevaron la peor parte. La pequeña sufrió quebradura de cadera.

En tanto, la esposa tuvo perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones, todo lo que implicó que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en la ciudad de Torres y esa misma noche ser trasladada a la ciudad de Porto Alegre, al Hospital “Cristo Redentor” en el sistema público gratuito (SUS) de Brasil, que cuenta con mejores unidades de cuidado intensivo y desde dicho momento se encuentra en Terapia Intensiva, con un cuadro estable complejo.

Walser abonó el traslado en ambulancia de su hija Juanita desde Torres hasta Uruguaiana, acompañada por una tía. Allí se realizó el traspaso a otra unidad de la empresa EMER, formalizado mediante autoridades consulares. La empresa privada no cobró por dicho servicio.

El resto de los hijos, lo hizo en el vehículo de un tío, que los trasladó desde Torres hasta la ciudad de Colón.

¿Por qué Walser quiso combinar actividad oficial con descanso familiar?

“Hace seis años que no me tomo vacaciones. En estas formas de hacer las cosas, de querer optimizar, compensar a mi familia de todo el tiempo que le quita la función de intendente, decimos hacer este viaje. Tengo dos vocaciones, mi familia, y la función pública. Ambas están atravesadas por una misma forma, una entrega total. Y la compatibilización es cada vez más difícil. Estoy en todos los temas, eso lo sabe mi equipo, y lo hago con mucha pasión. Le he quitado mucho tiempo a mi familia. En seis años, no tuve descanso y mi familia tampoco”, expresó el jefe comunal a comienzos de 2026, cuando dio cuenta de los hechos ocurridos.

Y sumó: “En esa idea de compatibilizar descanso y trabajo, traté de que sea un descanso para mis hijitos también. Entonces, decidimos viajar, compatibilizar viaje oficial y descanso. Nos pasó este accidente. Fue en un día de lluvia, llegando a Tores. Llegando a Torres, a 10 minutos, me encuentro con agua en la calzada y eso me hace perder el control de la camioneta, y terminamos dando vuelcos en el costado de la ruta. Nos salvamos de milagro. No tengo ninguna duda. Pasados los días, lo confirmo: fue un milagro, sino no podríamos haber salido con vida”.

Lo que siguió, describió, “fue un derrotero de desesperación. Llegamos al primer hospital de Torres. Dos de mis cuatro hijos, Lázaro y Juana, eran los más golpeados. Especialmente Juana, que ahora se repone de una fractura en su pelvis. Y Gimena tuvo un cuadro gravísimo. El equipo del hospital de Torres decidió trasladarla a Porto Alegre, y yo me quedé dos noches en Torres, junto a los chicos”.

Cuando le dieron el alta a sus hijos, pudo viajar a Porto Alegre, a reunirse con su esposa. Sus cuatro hijos -Lázaro, Juana José Ignacio y María Celeste- volvieron con familiares a Colón. Desde el día 12 de diciembre se instaló en Porto Alegre y no se despegó de al lado de su esposa. Hasta que le dieron el alta, estuvo entre siete y ocho días en el interior de la Terapia Intensiva, donde llegó a pasar veinte horas cuidando a su mujer.

“Sufrió un shock completo de pulmones. No podía respirar por sí sola. El 12 le colocaron el respirador. Desde ese día en adelante, estuvo 16 en coma inducida”, detalló.

Cuando por fin pudo despertar y comenzar a hablar, la esposa del intendente de Colón quedó envuelta en un cuadro de extrañeza: preguntó a su esposo qué iban a planear para las fiestas de fin de año. Era ya 6 de enero. “Le tuve que explicar lo que había pasado, que no habíamos tenido Navidad con nuestros hijos, ni Año Nuevo. Fue muy schokeante para ella”, detalló.

Walser explicó de qué manera ocurrieron los hechos y que todo los detalles están puestos en un informe que elevó al Concejo Deliberante. Y que su familia no desembolsó gastos por atención médica por cuanto los dos hospitales en los que fueron atendidos son públicos y la atención, gratuita.

“No pagué nada. Son hospitales del sistema público de Brasil. Todos los gastos, del mejor nivel, fueron de manera gratuita. Agradezco al sistema de salud de Brasil y al compromiso de todos los profesionales que ayudaron en este proceso que fue dolorosísimo”, apuntó.

De todos modos, señaló que la recuperación de su esposa será larga. “Todavía está afectada. Va a tener una larga recuperación física”, dijo. “Pero nosotros somos una familia, y esto nos fortaleció. Soy un cabeza dura y quiero estar todo el tiempo en todo. Voy a hacer un esfuerzo enorme para cambiar eso”, prometió. “No tenemos el control de nada. Todo está en manos de Dios”, razonó.