Estafa a un consorcio caminero de Nogoyá: cuatro detenidos, secuestro de dólares y tres prófugos

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas varias y la suma de 6.800 dólares estadounidenses

En el marco de una investigación por una presunta estafa al Consorcio Caminero La Esperanza (departamento Nogoyá), personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante siete allanamientos simultáneos en los distritos bonaerenses de Morón y La Matanza.

Las medidas judiciales, correspondientes a dicha causa se concretaron mediante exhortos librados a los juzgados competentes, con intervención de la Justicia y la Unidad Fiscal de Nogoyá.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas, tres en Morón y una en La Matanza. Asimismo, se libraron pedidos de captura de alcance nacional para otras tres personas.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas varias y la suma de 6.800 dólares estadounidenses, elementos de interés para el avance de la investigación.

El despliegue contó con la participación de personal del Grupo Especial Nogoyá, la División Coordinación Estratégica Paraná, efectivos de la Seccional Distrital González Catán y de la DDI Morón, en un trabajo coordinado entre fuerzas policiales de ambas provincias.

Maniobra

La causa se inició luego de que el Consorcio Caminero La Esperanza denunciara transferencias bancarias no autorizadas por un total de 89.988.000 pesos. La maniobra se produjo en julio de este año, cuando el contador de la entidad recibió mensajes de WhatsApp de una persona que se hacía pasar por el tesorero.

El estafador utilizaba el nombre, la fotografía de perfil y expresiones habituales del verdadero tesorero, lo que permitió convencer al contador de que debía realizar varias transferencias a distintas cuentas. Las sospechas surgieron cuando el supuesto responsable de los pagos no remitió la documentación respaldatoria y posteriormente se comprobó que nunca había solicitado esas operaciones.