Inicia un nuevo juicio a uno de los ya condenados por el femicidio de Micaela García

El nuevo juicio se desarrollará en 8 jornadas en Gualeguay: 29 y 30 de octubre, y los días 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre

A casi una década del crimen, el próximo 29 de octubre comenzará un nuevo juicio contra uno de los dos condenados por el femicidio de Micaela García. Se trata de Néstor Pavón, quien había recibido una pena de 5 años de prisión como encubridor, pero volverá a ser juzgado, esta vez como coautor del asesinato por el que Sebastián Wagner ya cumple una condena a prisión perpetua.

Micaela, cuyo crimen generó la ley nacional que lleva su nombre, el 1º de abril de 2017 fue interceptada, abusada sexualmente y asesinada en Gualeguay, ciudad en la que se encontraba cursando el Profesorado de Educación Física y militaba políticamente.

Fueron acusados por el crimen Wagner y Pavón. El primero fue condenado a prisión perpetua como actor del femicidio y el segundo recibió una pena de 5 años de prisión por encubrimiento.

En su momento, el Tribunal de Juicio de Gualeguay había descartado las acusaciones de la Fiscalía y la querella particular acerca de su participación en el abuso y el posterior homicidio. Esta decisión había sido cambiada en la apelación. La Cámara de Casación Penal anuló esta sentencia y dispuso que Pavón sea juzgado nuevamente. Como fundamento, los camaristas entendieron que la prueba en contra del jefe de Wagner había sido valorada de forma arbitraria.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia revirtió esta decisión de segunda instancia al aceptar los planteos que hizo la defensa de Pavón. De esta manera, rehabilitó la condena de primera instancia. Este hombre fue excarcelado en agosto de 2024 al cumplir los dos tercios de la sentencia que se le había impuesto como encubridor.

El proceso legal prosiguió y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de recursos extraordinarios que presentaron los fiscales y la querella que representó a la familia de Micaela. El máximo tribunal, siguiendo el razonamiento del dictamen del procurador Eduardo Casal, en diciembre de 2024 dejó sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Entre Ríos con respecto a Pavón y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Este nuevo juicio se desarrollará en 8 jornadas en Gualeguay: 29 y 30 de octubre, y los días 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre. El debate se llevará a cabo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones, con la intervención de los jueces Santiago Nicolás Brugo (presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

En diciembre de 2018, el Congreso Nacional sancionó la ley Nº 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, indicó Infobae.

La familia de la víctima creó la Fundación Micaela García “La Negra”, que impulsa la agenda de género y acompaña el proceso judicial, incluyendo los reclamos por este segundo juicio a Néstor Pavón.