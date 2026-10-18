Encontraron a la adolescente por la cual habían activado una Alerta Sofía

La adolescente de 15 años que era intensamente buscada tras desaparecer en Paysandú -Uruguay- y que había demandado la activación de una Alerta Sofía, fue finalmente hallada en territorio argentino. La información fue confirmada por autoridades uruguayas este domingo a la tarde.

La novedad puso punto final a la búsqueda que se realizaba de forma cooperativa entre ambos países. En Argentina se había implementado la Alerta Sofía, mientras que en Uruguay se había activado la Alerta Amber.

Según informó el diario uruguayo El País, el hallazgo fue resultado de la cooperación entre las fuerzas policiales de Uruguay y Argentina, que trabajaron de manera coordinada desde el inicio de las actuaciones para establecer el paradero de la adolescente. Ahora