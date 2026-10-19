Enriquecimiento ilícito: el escandaloso detalle que guarda Fiscalía sobre los consumos de Urribarri y familia

Se reanudó la remisión a juicio en la causa que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, por presunto enriquecimiento ilícito.

Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull expusieron un acabado y extenso detalles sobre los consumos que realizó Sergio Urribarri y miembros de su familia, a lo largo de sus dos mandatos al frente del Gobierno provincial. Viajes a París, Venecia, Cerdeña, Atenas, Madrid, Londres, Río de Janeiro, Natal, Cancún, Miami, New York; adquisición de vehículos; la compra de un departamento en Puerto Madero; un Rolex para la esposa; heladeras para las habitaciones en la Casa del Lago; una moto de agua; una “banana” o gomón; mejoras en la propiedad de calle Garat de Concordia; adquisición de esculturas en cristales de Murano (Venecia); compra de una propiedad en CABA; y cientos de gastos más que, según la pericia contable, ni Urribarri ni nadie de su familia pudo justificar en relación a los ingresos declarados.

Los abogados defensores, Miguel Cullen y José Raúl Velázquez, escucharon con paciencia los fundamentos que los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron a dar desde las 9 de este lunes. Fue ante el juez de Garantías N°3, Mariano Budasoff. El relato dejó traslucir un mecanismo evidente, contado muchas veces por este medio: la utilización del empresario Cardona Hererros y su estructura empresarial para enmascarar la adquisición de bienes y servicios. Todo se realizó a través de la empresa Relevamientos Catastrales SA -contratista con el Gobierno de Entre Ríos-, su titular y algunos miembros ejecutivos de la misma.

Otro detalle que quedó expuesto en la audiencia de este lunes es que, buena parte de la información sobre cotizaciones, consumos, compras, consultas, diálogos y todo tipo de gestiones acerca de los fastuosos gastos de Urribarri y su familia, quedaron plasmados en varios correos electrónicos y WhatsApp. Sin embargo, el ex gobernador utilizó principalmente una cuenta de correo para este fin, llamada “ayolas09”.

De este modo, los fiscales puntualizaron año por año, cuál fue el dinero gastado sin poder justificarlo y en qué: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, los ocho años que compusieron las dos gestiones provinciales de Urribarri. Por eso, detallaron que pedirán:

5 años y 10 meses de cárcel para Sergio Urribarri, más una multa del 100 por ciento del monto injustificado, es decir por más de 11 millones 546 mil pesos, más de 7 millones de dólares, y 16 mil 300 euros. Además, se le imponga inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos;

5 años de cárcel para Diego Armando Cardona Hererros, más una multa por el 100 por ciento del monto injustificado, es decir por más de 8 millones pesos, 7 millones de dólares, y 14 mil 100 euros. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La audiencia se retomará este martes a las 9. Será la oportunidad de los defensores para responder la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y realizar los planteos que consideren necesarios.

“Hubo numerosas operaciones vinculadas a la compra de productos y servicios usando como intermedio a Cardona Herreros. Los beneficiarios fueron Urribarri y sus familiares. Viajes, relojes, inmuebles, vehículos. La pericia contable indica que los ingresos formales no alcanzaron para cubrir esos consumos. Entendemos que de ahí surge el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en las oficinas de Relevamientos Catastrales hubo Cajas Fuerte destinadas a Sergio Urribarri, y personal de esa empresa hizo operaciones para él y su familia. La mayoría de la información que se colectó fue a partir de diferentes allanamientos. Y siempre se repite la sigla SDU (Sergio Daniel Urribarri), DAC (Diego Armando Cardona); PU (Pato Urribarri). Era una manera en la cual se las identificaba a estas personas. Hay referencias a que no se usen los nombres, sino siglas”, introdujo el fiscal Gonzalo Badano apenas abierta la audiencia.

Año 2008

Los fiscales acusan la compra de un departamento en Puerto Madero, a partir de un préstamo hipotecario en dólares que se fue pagando, mes a mes, por parte de la empresa Relevamientos Catastrales. La unidad 2, con una cochera y una baulera, está en el complejo ZenCity, en el edificio Zafiro. Hubo una entrega de dinero inicial y 29 cuotas en dólares para la adquisición. El comprador fue Cardona Herreros “en comisión”.

Los fiscales también registraron vuelos para Urribarri y familiares durante este año, documentación y anotaciones que indican que se buscaron alternativas para encubrir las operaciones, puntualmente la compra del departamento.

Año 2009

Durante 2009 se adquirió un Rolex en la joyería Zanotti para Ana Lía Aguilera. Su precio equivale a más de 21 millones de pesos actuales.

Hubo viajes a través de la empresa Interfly Tur. Además se registraron pagos de distintos servicios gastos a favor de Urribarri. Por ejemplo, el pago de las cuotas del crédito hipotecario, los servicios e impuestos del departamento.

Se compraron pasajes a nombre de Bruno Urribarri y Natalia Gómez. El dinero salió de parte de Cardona Herreros. Hay una factura a nombre de Cardona Herreros pero los boletos de vuelo estaban a nombre de los familiares de Urribarri. Son gastos que se anotaron en los archivos internos de la empresa.

Se registraron otros consumos como servicio de transporte desde Buenos Aires de Concordia, y gastos en hoteles.

Año 2010

Los fiscales detallaron inversiones a nombre de Ana Lía Aguilera por la firma Ancorar SA, que es de ella y sus hijos; que se pagaron cuotas del departamento de Puerto Madero; que hubo compra de viajes en una agencia paraguaya de turismo a nombre de Franco Daniel Urribarri; y un paquete a nombre de Urribarri y todo el grupo familiar: Ana Lía, Mauro y Mateo. Ese año la familia pasó varias noches en París y otras en Madrid.

También se compraron heladeras para la Casa del Lago; una moto de agua y una “banana”.

Año 2011

Desde Relevamientos Catastrales se seguía pagando el crédito hipotecario. Se pagaron pasajes para Ana Lía Aguilera, para Mateo, y consumos con tarjeta de crédito. Encontramos un paquete turístico a Cancun con la agencia paraguaya Panorama, emitido a favor de Urribarri y su esposa.

También hubo paquetes a Venecia y Cerdeña para Urribarri junto con esposa. Se adquirieron esculturas en cristales de Murano, que pesaron más de 45 kilos y no fue fácil trasladar desde Venecia a Argentina (el transporte costó 7000 dólares). Según contaron los fiscales se trató de un elefante y seis figuras de pájaros. Hay una factura hecha por una firma de la Isla de Murano, Venecia, a nombre de Cardona y Sergio Urrigarri, con domicilio en calle Córdoba de Paraná, la oficina de Relevamientos Catastrales.

Ese año también se compró un vehículo a nombre de Rubén Ángel Martínez. Y se habilitó a Ana Lía Aguilera, a Mauro y su esposa Lucía Sattler para conducirlo. El vehículo registró infracciones por exceso de velocidad en la Ruta Nacional 14, en la zona de Concordia.

Año 2012

En 2012 hubo un ingreso extraordinario porque Bruno Urribarri vendió sus derechos federativos. Ingresaron 8 millones de pesos a la familia. Urribarri donó gran parte de ese dinero a sus hijos. Otra parte lo usó para cancelar un préstamo con el banco.

Se puso un departamento como aporte de capital a la empresa Cerviño, en calle Cerviño (CABA). Hubo mejoras en la casa de Urribarri de calle Néstor Garat de Concordia. Operaciones de Ana Lía Aguilera en Ancorar. Gastos de viajes a Cancun, un viaje a Natal. También hubo un viaje del matrimonio Urribarri a Miami; otro flete a Concordia; y pago de cauciones por alquiler de un departamento, pólizas de seguro, gastos de Escribanía gastos, y la compra de una Notebook Sony para Ana Lía Aguilera.

Hubo un paquete de viaje a Miami y Nueva York para Urribarri y otros miembros de la familia. Y se compraron “vinos excepcionales para guardar” o de “cosechas que fueron excelentes”, entre otros gastos. En la firma Relevamientos Catastrales registraron absolutamente todos los gastos, incluso los menores como la compra de cables HDMI, celulares o el pago por servicios de limpieza.

Año 2013

Se adquiere el departamento de calle Lafinur (CABA). Hubo decoración y adquisición de moviliario.

Se compró una camioneta Tiguan a nombre de Cardona Herrero, y él solicitó una cédula a nombre de Mauro Gabriel Urribarri y su esposa. Este vehículo se vendió en 2017. Los pagos de seguro se hicieron desde la empresa Relevamientos Catastrales.

Hubo gastos en un teléfono celular Nokia a nombre de Urribarri. También se contrató un traslado de muebles usados con destino a Concordia, a la casa de calle Garat. Y se compró un sistema de audio a nombre de Cardona para el departamento de calle Lafinur.

Año 2014

Siguieron loso gastos en la reforma de ese departamento. Hubo un paquete turístico a Nueva York a favor de Urribarri y Aguilera.

También se compraron paquetes a Río de Janeiro para Bruno y un acompañante. Y un viaje de Mauro a Brasil en la camioneta Tiguan.

Año 2015

Se compró un Volkswagen Golf. Se lo patentó y realizaron las gestiones para Mateo Urribarri, el hijo menor, a quien se lo autorizó a conducir. “Este vehículo fue vendido por Cardona a Ricardo Altamirano, vinculado al gobernador”.