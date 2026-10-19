Femicidio: dictaron 90 días de prisión preventiva para el acusado de matar a Fabiana Bruselario

La Justicia de Victoria dictó este lunes 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz, de 33 años, imputado por homicidio agravado por el vínculo en la causa por la muerte de Andrea Fabiana Bruselario, de 48. Díaz quedó alojado en el pabellón 4 de procesados. El cuerpo de Bruselario había sido encontrado el viernes en una zona de montes de Rincón del Doll.

Andrea Fabiana Bruselario fue encontrada sin vida el viernes pasado, después de que una de sus hijas denunció su desaparición ante la Policía de Victoria. La familia llevaba aproximadamente diez días sin poder comunicarse con ella.

La investigación permitió establecer que la mujer había mantenido una relación sentimental reciente con Cristian Díaz, de 33 años, domiciliado en Rincón del Doll. Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores encontraron elementos que indicaban que Bruselario había estado en el lugar.

Posteriormente, un rastrillaje realizado con perros especializados permitió localizar el cuerpo de la mujer en una zona de montes cercana a la propiedad del sospechoso. La víctima presentaba una lesión en el cráneo compatible con un golpe provocado por un elemento contundente.

A partir de las evidencias reunidas, Díaz fue detenido y trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria.

El hombre fue imputado por homicidio agravado por el vínculo. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para determinar las causas y circunstancias de su muerte.