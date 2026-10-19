Se movilizan para pedir justicia por el femicidio de Andrea Fabiana Bruselario

La ciudad de Victoria se movilizará este lunes 19 para exigir justicia por Andrea Fabiana Bruselario, la mujer de 48 años que fue encontrada asesinada el viernes pasado en la zona de Rincón del Doll, departamento Victoria. La convocatoria busca acompañar a la familia de la víctima y reclamar medidas contra la violencia de género.

La manifestación comenzará a las 9:30, con una concentración en Plaza Moreno, desde donde los participantes marcharán hasta Plaza San Martín. Los organizadores invitaron a toda la comunidad a participar y llevar una vela para encender en memoria de Fabiana.

“Convocamos a toda la comunidad a una manifestación pacífica para pedir justicia por Fabiana y decir basta de femicidios”, señala el mensaje difundido para promover la movilización.

La convocatoria se realizará bajo las consignas “Basta de femicidios” y “Ni una menos”, con el objetivo de acompañar a los familiares de la víctima y reclamar justicia por el crimen que conmocionó a la comunidad, publicó Ahora.

El crimen de Fabiana Bruselario

Andrea Fabiana Bruselario fue encontrada sin vida este viernes, después de que una de sus hijas denunció su desaparición ante la Policía de Victoria. La familia llevaba aproximadamente diez días sin poder comunicarse con ella.

La investigación permitió establecer que la mujer había mantenido una relación sentimental reciente con Cristian Díaz, de 33 años, domiciliado en Rincón del Doll. Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores encontraron elementos que indicaban que Bruselario había estado en el lugar.

Posteriormente, un rastrillaje realizado con perros especializados permitió localizar el cuerpo de la mujer en una zona de montes cercana a la propiedad del sospechoso. La víctima presentaba una lesión en el cráneo compatible con un golpe provocado por un elemento contundente.

A partir de las evidencias reunidas, Díaz fue detenido y trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria.

El hombre fue imputado por homicidio agravado por el vínculo, mientras que el fiscal Iván Yedro solicitará su prisión preventiva. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para determinar las causas y circunstancias de su muerte.

En medio del avance de la investigación judicial, la comunidad de Victoria se prepara para expresar su reclamo de justicia y acompañar a la familia de Fabiana. “Por Fabiana, por todas y por un mundo sin violencia. ¡Ni una menos!”, concluye la convocatoria.