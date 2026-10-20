Continúa la audiencia de remisión a juicio en la causa por el presunto enriquecimiento de Urribarri y Cardona

Este martes continúa la audiencia en el marco de la remisión a juicio en la causa por enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.

Desde las 9 los abogados defensores Miguel Cullen y José Velázquez contestarán a la exposición que ayer hicieron los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron 5 años y 10 meses de prisión para el ex gobernador y 5 años de prisión para el empresario. A los dos le exigen la devolución de la totalidad del dinero que no pudieron justificar. En el caso de Urribarri más de 11 millones 546 mil pesos, más de 7 millones de dólares, y 16 mil 300 euros. En el caso de Cardona Hererros la devolución de más de 8 millones pesos, 7 millones de dólares, y 14 mil 100 euros. Además se pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para ambos.

La audiencia se remisión a juicio de la causa se reanudó este lunes ante el juez de garantías Mariano Budasoff. Había quedado congelada en abril. El trámite se frenó cuando los defensores consiguieron que se concediera, con efecto suspensivo, una apelación contra el rechazo de sus pedidos de exclusión de prueba. Recién el 28 de agosto Budasoff fijó la nueva fecha.

En la causa está imputado Urribarri, que actualmente se encuentra alojado en la UP9 El Potrero de Gualegauychú, luego de que la Corte Suprema rechazara sus planteos por la condena del “megajuicio por corrupción”. El coimputado es el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA –contratista del Gobierno entrerriano en las gestiones urribarristas-.

El tercer imputado original, Rubén Ángel Martínez, ya no forma parte del proceso. Jubilado, de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024, cuando el juez de Garantías Julián Vergara homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por tres años.

El corazón de la acusación es el incremento patrimonial que, según los fiscales, ni Urribarri ni Cardona Herreros pudieron justificar entre 2008 y 2015. El legajo Nº 10.059, caratulado Urribarri Sergio D. y otros s/ enriquecimiento ilícito, describe un hecho único de carácter continuado: el aumento injustificado del patrimonio del exmandatario, con la intervención de Cardona Herreros como persona interpuesta para administrar y ocultar bienes y fondos. La hipótesis fiscal arranca en 2007, cuando Urribarri todavía era ministro de Gobierno de Jorge Busti, y sigue durante sus dos gestiones.