El STJ fortalece el vínculo entre la Justicia y la sociedad a través del SIAV

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil para compartir una instancia de diálogo sobre el Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV), con el propósito de incorporar distintas perspectivas al proceso de revisión y mejora de la herramienta.

El encuentro puso en valor la importancia de fortalecer los vínculos entre la justicia y las instituciones de la comunidad, reconociendo que el abordaje de la violencia de género requiere un compromiso compartido y la participación de actores con diferentes conocimientos, experiencias y responsabilidades.

La actividad fue abierta por la vocal Laura Mariana Soage, quien destacó la importancia de generar un espacio de escucha e intercambio con referentes que trabajan directamente en la temática. Para favorecer la instancia de colaboración, las y los participantes habían recibido previamente material sobre el SIAV y una propuesta de trabajo. Sobre esa base se desarrolló una ronda de diálogo en la que se registraron consultas, observaciones y propuestas vinculadas con las distintas dimensiones del sistema.

Desde de la Oficina de Violencia de Género (OVG), de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y de la Oficina de la Mujer (OM), e integrantes del equipo de trabajo del STJ se presentaron las características y el funcionamiento del SIAV, mediante una demostración de sus dos módulos: el formulario de denuncia y predictor de riesgo, y el de Alojamiento Seguro. También participaron integrantes de los equipos técnicos vinculados con su implementación.

La reunión complementó la presentación institucional realizada durante la mañana y abrió el proceso de desarrollo del sistema a las contribuciones de sectores externos al Poder Judicial. De esta manera, se promovió una instancia de participación que permitió sumar experiencias, identificar aspectos a mejorar y enriquecer la herramienta desde distintas miradas.

La implementación del SIAV representa una oportunidad para profundizar la articulación entre las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia. En ese camino, el diálogo con universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales constituye un aporte relevante para fortalecer las políticas de abordaje y acompañamiento.

Con esta iniciativa, el STJ reafirma que una respuesta integral frente a las violencias requiere una justicia abierta al intercambio, capaz de construir vínculos de cooperación con la comunidad y de incorporar sus aportes para mejorar las intervenciones en beneficio de las personas afectadas.

Organizaciones participantes

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Área Salud Pública Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Dirección General de Estadísticas y Censo de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná; Hospital Escuela de Salud Mental; Comité de Psicoética Espacio, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná; Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); Oficina de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER); Facultad de Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER); Coordinación Administrativa Fonplata (Organismo de financiamiento);Representantes de la UNER (Vicerrectorado y Protocolo de Violencias); Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER); Asamblea Feminista y Áreas de Género (UADER); Asamblea Feminista Campaña por el Derecho al Aborto; Instituto de Derecho de Mujeres, Género y Disidencias; Instituto de Derechos de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Colegio de Psicólogos; Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries; Facultad de Ingeniería de la UNER;Secretaría de Género y Diversidad de AJER.