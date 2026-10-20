Fiscalía de Concordia: Mario Guerrero será el nuevo Coordinador y José Arias tendrá un rol específico

Se terminaron las especulaciones. El fiscal Mario Guerrero será el nuevo Coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, en reemplazo de José Costa, quien cesa por jubilación.

La novedad fue confirmada al portal El Entre Ríos por una fuente extraoficial, con la aclaración de que se trata de una designación interina, hasta tanto se lleva a cabo el concurso para elegir al titular.

En semanas previas se había especulado con varios nombres, entre ellos el del fiscal con mayor protagonismo en causas de corrupción, José Arias. Pero la elección recayó finalmente en Guerrero, el de mayor antigüedad, quien fuera el fiscal en la causa por sedición contra los policías que protagonizaron el levantamiento de 2013, y desde entonces secundó a Costa en la coordinación, cultivando un perfil menos expuesto.

Desde la Procuración dejaron trascender que el ascenso de Guerrero irá acompañado de un cambio de rol para Arias, que de ahora en más pasaría a desempeñarse como “Fiscal de delitos Económicos y anticorrupción”.

Si bien en los hechos ya venía ejerciendo esa función en varias causas, al asignársele una misión específica, el doctor José Emiliano Arias se abocaría pura y exclusivamente a esa clase de causas, quedando liberado de la cobertura de turnos, publicó el portal de El Entre Ríos.

Guerrero es el último fiscal de Concordia nombrado sin concurso cuando regía el sistema judicial anterior y será el Coordinador de manera interina hasta tanto el cargo sea concursado. A su vez, Arias se abstuvo de presentarse al último llamado para concursar como fiscal anticorrupción, aunque se le confiaría ese papel de ahora en más, también de forma interina.