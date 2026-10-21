Caso Micaela García: "Pavón participó absolutamente en todo", afirmó Yuyo García

A nueve años y medio del femicidio de Micaela García, Néstor Pavón volverá a sentarse en el banquillo. Esta vez no será juzgado por encubrimiento, como en 2017, sino como coautor del crimen por el que Sebastián Wagner cumple prisión perpetua. El juicio comenzará el jueves 29 de octubre en Gualeguay.

"Pavón participó absolutamente en todo junto a Sebastián Wagner", afirmó Néstor "Yuyo" García, padre de Micaela. "Nosotros no tenemos dudas de que Pavón participó".

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, García recordó que fue la familia la que llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "De alguna manera la Corte Suprema tiene la misma sospecha que nosotros de la participación de Néstor Pavón en lo que fue la violación y el femicidio", sostuvo.

"Fueron dos personas"

Para la familia, la prueba indica que en el crimen participaron dos personas. "Creemos que hay suficientes pruebas para indicar que claramente fueron dos personas, y algunas pruebas para nosotros de que esa otra persona fue Pavón", explicó García. E incluso recordó que, según su relato, Wagner reconoció la violación, pero atribuyó a Pavón haberle quitado la vida a Micaela.

El padre de Micaela subrayó que esa sospecha no es solo de la familia. "También lo creyó la Fiscalía, también la Cámara de Casación entendió que había motivos para plantear esto, por eso pide un nuevo juicio", recordó. Según explicó, aquella sentencia planteaba dudas sobre si Pavón "no se estuviera autoencubriendo".

Y cuestionó a los tribunales que sostuvieron la condena por encubrimiento: "Tampoco pueden explicar quién es la otra persona, si sostienen que no fue Néstor Pavón".

"La dilatación en los tiempos se dio en el Superior Tribunal"

García apuntó contra el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) por la demora de la causa. Recordó que, después de que el STJ dejara firme la condena por encubrimiento, la familia pidió elevar el expediente a la Corte Suprema, pero el tribunal provincial lo negó. Entonces recurrieron directamente a la Corte con un recurso de queja.

Según relató, la Corte reclamó en reiteradas oportunidades el expediente al STJ, que no lo enviaba. "Ahí hubo una dilatación importante en los tiempos", denunció. "Por eso esto se está revisando a nueve años y medio del femicidio de Micaela. Nos parece que la justicia tiene que resolver antes".

Para la familia, la resolución de la Corte confirma esa crítica. "Está diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Superior Tribunal de Justicia resolvió sin ajustarse a derecho", sostuvo.

La libertad condicional, "muy rápida"

García también marcó un contraste en los tiempos de la Justicia. Pavón, recordó, no llegó a cumplir tres años de condena efectiva porque obtuvo la libertad condicional. "A nosotros nos llama la atención", planteó: según su mirada, la Justicia fue expeditiva en todo lo que benefició a Pavón, mientras que en lo relacionado a resolver el hecho y "darnos respuesta a nosotros como familiares de Mica, ralentizó todo".

Consultado sobre en qué basaba esa sospecha, explicó que Pavón pidió la libertad condicional casi al mismo tiempo que la familia solicitó elevar el expediente a la Corte. "Se resolvió muy rápidamente lo de Pavón, incluso se le aceptó una camioneta como pago de una fianza", recordó. "Y se demoró muchísimo más tiempo para negarnos a nosotros la elevación".

"Esta es una oportunidad para que la justicia entrerriana empiece a ser confiable para la ciudadanía entrerriana", planteó.

El pedido de preventiva

Tras la condena original, Pavón se mudó a Santiago del Estero. La familia pidió su prisión preventiva antes del nuevo juicio, "porque entendemos que un posible femicida puede estar conviviendo con el resto de la sociedad", explicó García.

El pedido fue rechazado, pero el tribunal le fijó a Pavón la obligación de radicarse en Gualeguay 20 días antes del inicio del juicio. "O sea que en estos momentos ya debería estar acá", señaló.

Acompañamiento a Andrea, la mamá de Micaela

Para el 29 de octubre se prevé una concentración en la plaza ubicada frente a los Tribunales de Gualeguay, para visibilizar el juicio y acompañar a la familia. Ese día podría declarar como testigo Andrea, la mamá de Micaela, quien denunció su desaparición.

La convocatoria es "con la idea de acompañar a Andrea también en ese día que es muy duro para ella", explicó García. Y recordó un momento del primer juicio: "Andrea tuvo que tocar la ropa que tenía Micaela para reconocerla, y eso fue muy, muy fuerte y muy duro".

El recorrido de la causa

1 de abril de 2017. Micaela García, de 21 años, fue interceptada, abusada sexualmente y asesinada en Gualeguay. Su cuerpo fue hallado días después, tras una intensa búsqueda.

Octubre de 2017: el primer juicio. El Tribunal de Juicio de Gualeguay condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua como autor del crimen. A Néstor Pavón lo condenó a cinco años de prisión por encubrimiento y rechazó la acusación de la Fiscalía, que le atribuía participación en el abuso y el femicidio.

Junio de 2019: Casación ordena un nuevo juicio. La Cámara de Casación Penal confirmó la condena a Wagner, pero anuló la de Pavón y ordenó un nuevo juicio para determinar si fue encubridor o si se autoencubrió de un hecho propio. Consideró que la prueba en su contra había sido valorada de manera arbitraria.

El STJ restituye la condena. La defensa de Pavón recurrió al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que revocó lo resuelto por Casación y dejó firme la condena por encubrimiento. Luego negó elevar el caso a la Corte, por lo que la familia y la Fiscalía recurrieron en queja.

Agosto de 2024: Pavón en libertad. Tras cumplir dos tercios de su condena, Pavón recuperó la libertad.

Diciembre de 2024: la Corte Suprema. En línea con el dictamen del procurador Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia del STJ y ordenó que Pavón sea juzgado nuevamente, ahora como coautor.

Abril y mayo de 2026. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay fijó la fecha del nuevo juicio. En mayo, el vocal Tobías Podestá rechazó el pedido de prisión preventiva que había presentado la familia.

29 de octubre de 2026: el nuevo juicio. El debate se desarrollará en ocho jornadas: 29 y 30 de octubre, y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre. El tribunal estará integrado por Santiago Nicolás Brugo, que lo presidirá, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

El femicidio de Micaela dio origen a la Ley Micaela (27.499), sancionada por el Congreso en diciembre de 2018, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.