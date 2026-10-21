Enriquecimiento ilícito: los fiscales contestarán los planteos de Urribarri y Cardona Herreros

Continúa este miércoles la audiencia de remisión a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros. La instancia se retomará a las 9.30, ante el juez de Garantías Mariano Budasoff.

Según se acordó ayer, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull contestarán los planteos defensivos realizados ayer por los abogados que representan a los imputados. La discusión comenzó el lunes, cuando los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) fundaron la acusación por presunto enriquecimiento, pidieron que Urribarri y Cardona sean enviados a juicio con una pena en expectativa de 5 años y 10 meses para el ex gobernador y 5 años para el empresario.

En esa ocasión, los fiscales detallaron año por año los consumos que Urribarri y su familia no pudieron justificar durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de la causa, entre 2008 y 2015, los ocho años que duró su mandato al frente del Gobierno provincial. Precisaron los montos del presunto enriquecimiento, fundados en un informe contable realizado durante varios años por una profesional del Ministerio Público Fiscal y un contador de parte. Dijeron, además, que Urribarri utilizó al empresario Cardona Herreros y su estructura empresarial para enmascarar consumos costosos de él e integrantes de su familia, tales como numerosos viajes a destinos turísticos del mundo, adquisición de propiedades y vehículos, entre otros.

Además de la pena en expectativa de privación de la libertad, los fiscales adelantaron que los dos imputados deberán devolver al Estado el 100 por ciento del dinero que no pudieron justificar. Entre los dos, la suma supera 14 millones de dólares, 30 mil euros y unos 20 millones de pesos.

Este martes, los defensores Miguel Cullen y José Velázquez respondieron al desarrollo que hicieron los fiscales el lunes. Pusieron el foco en la sumatoria de dinero achacado como ilícito. Aseguraron que las cifras difundidas en la audiencia del lunes no tienen correlato con el informe contable realizado, que es el cimiento de la causa. Los abogados reclamaron que se declare la nulidad de la remisión a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se realice una pericia oficial contable, con profesionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y que se espere la contestación de los exhortos que en su momento fueron enviados desde Entre Ríos al club de fútbol donde jugó Bruno Urribarri hasta 2011, en Grecia. Puntualmente, la defensa de Urribarri sostiene que buena parte de su fortuna se debe al desempeño de su hijo como jugador de fútbol profesional.

El defensor de Cardona Hererros, no pidió exactamente lo mismo que el abogado de Urribarri. Estuvo de acuerdo con la realización de una pericia oficial contable por parte de profesionales del STJ y dijo que ese tipo de análisis equilibraría las “fuerzas convictivas” de la acusación pública. Pero elaboró otro tipo de solicitud, por ejemplo, pidió un análisis puntual sobre material digital secuestrado en allanamientos.

La audiencia de hoy continuará este debate abierto el lunes. Los fiscales se ocuparán de responder a los abogados.