Fiscales dijeron que el dinero ilícito de Urribarri y Cardona coincide “exactamente” con la pericia contable

“No es real lo que se dijo ayer. La información que se dio fue parcializada. El defensor Cullen tomó sólo unos anexos para decir que los montos acusados ni siquiera coinciden con el informe pericial. No refirió a los gatos no justificados que están agregados al hecho específico”, contestó el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

En conjunto con el fiscal Gonzalo Badano, ambos respondieron a los planteos que este martes hicieron los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri, y del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

De este modo, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) revalidaron el pedido de remisión a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Solicitaron al juez de Garantías N°3, Mariano Budasoff, que descarte los reclamos de los defensores, que refute el pedido de nulidad del requerimiento de elevación y los cuestionamientos al informe contable por extemporáneo. Además, defendieron la calificación legal, el encuadre del enriquecimiento ilícito, y citaron antecedentes que validan el tipo penal. En este sentido mencionaron a Domingo Daniel Rossi; María Julia Alsogaray; Mario Yedro; y Raúl Taleb.

También fundamentaron el principio por el cual se invierte la carga de la prueba. “No tenemos un nivel de certeza sobre el enriquecimiento ilícito, pero sí hay mérito suficiente para llevar la causa a juicio, que se discuta, y ahí se valore si aceptan o no la teoría del caso de Fiscalía. Para que ocurra de otro modo, debería haber un estado de certeza negativo”, dijo el fiscal Badano. Es decir, que los imputados hubiesen podido arrimar la suficiente evidencia como para demostrar que cubrieron todos los gastos con ingresos formales.

La resolución quedó en manos del juez Budasoff que, según adelantó, informará con antelación cuándo dará a conocer su posición sobre la discusión. Cuando llegue ese momento, se sabrá cómo continúa la instancia: si se pasa a una etapa de análisis de prueba y se avanza con la remisión a juicio, si se vuelve el legajo a la etapa de investigación, y/o se detiene el proceso derivando el conflicto para que lo evalúen otros jueces.

Nota en proceso…