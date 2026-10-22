A 10 años de encierro de los 12 de condena, Caudana pidió salidas transitorias y la Fiscalía se opuso

El 9 de octubre de 2016, Elvio Gonzalo Caudana fue detenido en la ruta nacional 18 con 10,5 kilos de cocaína en el auto VW Up. Iba hacia Concordia, donde lo esperaban los narcos que distribuían y revendían la droga en esa localidad. Desde entonces, el hombre de Paraná ha pasado por diferentes unidades penales, con momentos de conducta que terminaron en sanciones o traslados, y otros donde no ha protagonizado conflictos y, en el último tiempo, sostienen que mantenía un buen comportamiento. A dos años de que cumpla la condena de 12 años de prisión por narcotráfico que le impuso el Tribunal Oral Federal de Paraná, Caudana solicitó comenzar a tener salidas transitorias. El Ministerio Público Fiscal se opuso porque considera, según la opinión de profesionales, debe antes incorporarse a actividades laborales o educativas.

El Tribunal deberá resolver en los próximos días el pedido de salidas transitorias presentado por Caudana, uno de los narcotraficantes más conocidos de la región. En el año 2018 se realizó el juicio donde le impusieron la elevada pena por liderar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en Entre Ríos. Los jueces sostuvieron que era el organizador y financista de una estructura narcocriminal que operaba en Paraná, Concordia y otras localidades de la provincia.

Según consta en la solicitud, el interno propuso fijar residencia en el domicilio de su madre, Elba Balla, en caso de acceder al beneficio.

El Ministerio Público Fiscal dictaminó en contra del otorgamiento de las salidas transitorias. La acusación sostuvo que el condenado aún debe involucrarse de manera más activa en las distintas propuestas y actividades que ofrece el Servicio Penitenciario dentro del régimen progresivo de ejecución de la pena.

Fuentes judiciales indicaron que la postura fiscal se apoyó fundamentalmente en informes elaborados por los equipos interdisciplinarios del Servicio Penitenciario. Los profesionales que evaluaron la situación del interno concluyeron que, por el momento, no resulta conveniente conceder el beneficio solicitado, criterio que fue acompañado por la Fiscalía.

De este modo, el planteo quedó ahora en manos del TOF, que deberá analizar los informes técnicos, la evolución del detenido durante el cumplimiento de la condena y los argumentos de las partes antes de emitir una resolución.