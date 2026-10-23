Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero porque no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir libre. Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, según la resolución.

Al disponerse su detención el financista se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó preso. La decisión se tomó luego de la llegada de nueva prueba a la investigación: se descubrió la compra de una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Por eso el juez amplió la acusación contra Vallejo como presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos. Se citó a declarar a otras 21 personas y 17 empresas.

El juez advirtió que el dueño de “Sur Finanzas”, firma que prestó dinero y fue sponsor de clubes de fútbol, está acusado por delitos que no permiten una pena de ejecución condicional. Sin embargo, el empresario seguía en libertad bajo ciertas condiciones, que no cumplió. Se lo detuvo para que amplíe su declaración indagatoria y luego -al definir su situación procesal-, se resolverá si sigue preso o es excarcelado.

Vallejo no se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales como debía hacer una vez por mes ni entregó la totalidad de los “rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido”. Al respecto el juez dispuso semanas atrás que esos vehículos pasen a uso de la Corte Suprema de Justicia.

“Las constancias de la causa muestran que no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, advirtió el magistrado.

Una casa en un country

Los nuevos informes dan cuenta de “operaciones, bienes y sociedades” que no fueron parte de la acusación inicial, entre ellos la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000 “que habrían sido pagados en efectivo”. También las compras de inmuebles y rodados en efectivo por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el avance de la determinación de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.

Como agravante, también se mencionó la venta de una Ferrari California descapotable por parte de Vallejo, dos días después de individualizada en la causa judicial. Era el vehículo personal del financista y se encontró en un garaje en un edificio de Puerto Madero, tapado y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, pidió su secuestro. Un barrio privado donde no vivía Como una de las condiciones para quedar en libertad, Vallejo dio un domicilio donde no vive hace más de un año.

“Sugestivamente en el acta de derechos donde fijó domicilio de residencia” se informó que no reside. Cuando se lo fue a notificar, personal de seguridad del barrio cerrado informó que hacía un año no vivía allí, “desconociendo su lugar actual de residencia”. Luego Vallejo se presentó e informó que vive una casa en Banfield, lo que confirmó su madre cuando la policía fue al lugar. Pero no se lo encontró.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside”, advirtió el magistrado. La situación se agravó ante la nueva prueba que se encontró en la investigación y que derivó en las nuevas citaciones a declaración indagatoria.

Fuente: Infobae.