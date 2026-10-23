Identificaron en La Perla los restos de ocho desaparecidos en la última dictadura: la historia de cada uno

El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja anunció esta semana que se recuperaron restos de ocho personas en la zona conocida como Loma del Torito, aledaña al terreno donde funcionó el campo de concentración de La Perla. Con estos resultados, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a 38 desaparecidos desde que comenzaron los trabajos en septiembre del año pasado.

La sobreviviente Graciela Geuna, impulsora de la querella de familiares que promueve la búsqueda en los terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, suele decir que no se puede construir una democracia con cuerpos insepultos. El EAAF recuperó miles de restos, diminutos y maltratados, que están siendo identificados progresivamente para que la democracia empiece a gozar de mejor salud en este año en que se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura.

La periodista Luciana Bertoia de Página /12 contó este viernes que, en esta oportunidad, todos los restos a los que se les pudo poner nombre y apellido corresponden a personas desaparecidas en 1976. Son, además, cuatro mujeres y cuatro hombres cuyos secuestros no están relacionados, lo que abona la hipótesis de que los cuerpos fueron removidos con maquinaria pesada a comienzos de 1979 para evitar que, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara la Argentina en septiembre de ese año, encontrara la evidencia más clara -y macabra- de los crímenes que Jorge Rafael Videla decía no estar perpetrando.

El trabajo de distintos sectores logró que las familias tuvieran certeza del paso de sus seres queridos por ese lugar. Las personas identificadas son:

Néstor Albino Acosta. Nació el 11 de diciembre de 1955. Era trabajador ferroviario de la línea Mitre, al igual que su padre. Estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue secuestrado el 16 de junio de 1976 de su casa en el barrio Talleres Sud. Tenía 21 años.

Pascual Delfín Ludueña. Nació el 29 de septiembre de 1946. Trabajaba en la FIAT Concord, donde era delegado sindical. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, cuando tenía 29 años.

Claudio Norberto Nardini. Nació el 28 de diciembre de 1941 en Capital Federal. Era trabajador de la empresa Sancor, donde tenía militancia gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en su casa, en Camino a Monte Cristo. Su hermano contó en el juicio por la megacausa La Perla que Claudio solía traducir los libros en inglés que llegaban a la fábrica. Sufría de asma. Según versiones recogidas entre sobrevivientes, habría sido asesinado durante la tortura. Tenía 34 años.

Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila. Nació el 22 de octubre de 1948 en Río Tercero. Se recibió de perito mercantil y profesora de piano. También se graduó como psicóloga. Sus colegas la recuerdan por su compromiso social. Se casó con Benjamín Ávila y tuvieron una hija. Su marido fue asesinado el 13 de agosto de 1976. Ella fue secuestrada al día siguiente, en presencia de su hija. Los padres de Cecilia fueron a denunciar su desaparición a la comisaría de Río Tercero. De allí fue secuestrado su padre y llevado al Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba, donde fue torturado durante días. Cecilia militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).

Mónica Protti de Guillén. Nació el 8 de enero de 1952 en Río Cuarto. Era maestra normal y estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en el Partido Comunista (PC). El 21 de septiembre de 1976 fue secuestrada junto a su compañero, Enrique Daniel Guillén, en el barrio Villa Belgrano.

Mercedes del Valle Ramírez. Nació el 3 de septiembre de 1954. Cursaba cuarto año de la escuela secundaria mientras trabajaba en un negocio de venta de lanas, según reconstruyó el Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. Fue secuestrada el 3 de julio de 1976 en su casa. Sus compañeros de cautiverio la recuerdan como una chica menudita.

María Luisa Salto. Nació el 8 de diciembre de 1955 en Cipolletti, Río Negro. Cursaba tercer año de Medicina en la UNC. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Integraba los grupos de discusión en los que participaba Jorge Omar Cazorla, marido de Graciela Geuna, cuyos restos siguen buscándose en Loma del Torito, donde ya se halló la medallita que llevaba cuando fue asesinado. “Mara” fue secuestrada el 28 de julio de 1976. Compartió tiempo de cautiverio con Graciela. Cada tanto, ambas se las ingeniaban para charlar. Ernesto “Nabo” Barreiro le dijo a un sobreviviente que “Mara” había formado parte de un grupo de secuestrados al que habían llevado y sentado cerca de uno de los “pozos”, sin que sospecharan que iban a ser asesinados.

Juan Carlos Soulier. Nació el 1 de noviembre de 1952 en La Rioja. Era el segundo de cuatro hermanos. Tiempo después, la familia se mudó a Córdoba para que los chicos estudiaran allí. Desde chico, Juan Carlos trabajaba con su padre como electricista. Estaba terminando la carrera de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Tecnológica de Córdoba. Militaba en los Comandos Populares de Liberación, que confluyeron en las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) 22. Conoció a Adriana María Díaz Ríos y se casó con ella en septiembre de 1974. En febrero de 1976 tuvieron a su único hijo, Sebastián. Los tres fueron secuestrados la noche del 15 de agosto de 1976. La familia logró recuperar al bebé, de cinco meses. Sebastián es hoy uno de los integrantes de la querella de familiares que impulsa la búsqueda en La Perla.