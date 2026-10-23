La Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito.

La decisión alcanzó a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano. Las querellas fueron excluidas del caso y ahora están pendientes de resolución recursos de queja directa ante la Cámara Federal de Casación.

La causa investigó la promoción del lanzamiento de la criptomoneda por parte de Milei mediante una publicación en la red social X y el posterior desplome de $LIBRA.

Martínez De Giorgi sostuvo que la petición fiscal fue fundada y que no existe una acusación autónoma que justifique continuar el proceso luego del apartamiento de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Los imputados quedaron sobreseídos sin haber sido llamados a declaración indagatoria.

Sin estafa por falta de un engaño comprobado

La causa se originó por denuncias vinculadas al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba el proyecto Viva la Libertad Project como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos.

Según reconstruyó la resolución, el valor del token subió de forma acelerada después de esa publicación y, horas más tarde, se desplomó. Las denuncias planteaban que la maniobra había provocado pérdidas entre quienes compraron el activo, mientras que un grupo reducido de tenedores habría retirado alrededor de USD 100 millones.

Sin embargo, el juez coincidió con la fiscalía en que la secuencia de promoción, suba y caída de la cotización no alcanza para configurar una estafa. Para ello, señaló, debía acreditarse una “maniobra engañosa concreta, un error inducido en los compradores y un perjuicio patrimonial causado directamente por ese engaño”, según la resolución a la que accedió Infobae.

El juez remarcó que la investigación no logró identificar “una afirmación falsa específica que hubiera determinado a los adquirentes a comprar $LIBRA”. También argumentó que se trata de un mercado de “alta volatilidad, propio de las denominadas memecoins, y que una pérdida económica no equivale por sí sola a la comisión de un delito”.

El posteo de Milei

El fallo también descartó que la conducta del presidente Javier Milei haya configurado el delito de abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública porque no se probó que la difusión de $LIBRA hubiera sido un acto oficial “ni que existiera una resolución, una orden administrativa o una intervención estatal” vinculada con el proyecto. La Secretaría Legal y Técnica informó que no había registros de actuaciones administrativas sobre el criptoactivo, remarcó el juez.

Además tomó en cuenta una conclusión de la Oficina Anticorrupción, que consideró que la publicación en X fue realizada desde “una cuenta personal, sin uso de recursos públicos ni difusión a través de los canales institucionales de la Presidencia”.

En ese marco, Martínez de Giorgi entendió que el mensaje no demostró una intervención de Milei “en una operación estatal ni un interés particular dentro de un contrato gestionado por la administración pública”. La resolución también indicó que no se encontró documentación que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y el creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis.

La situación de Karina Milei

Respecto de Karina Milei, el juez descartó un posible tráfico de influencias. Se analizaron documentos y archivos extraídos del celular del trader Mauricio Novelli. Entre ellos, una oferta de acuerdo “sin firmas” y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”, quien sería Davis, el creador de LIBRA.

El fallo indicó que la única constancia documental directa vinculaba a la secretaria general de la Presidencia con la autorización de ingresos de Davis y Bartosz Lipinski a la Casa Rosada, en julio de 2024. Según la resolución, ese dato no demuestra por sí mismo la existencia de un acuerdo ilícito.

También se analizaron documentos y archivos extraídos del celular de Mauricio Novelli. Entre ellos, había una oferta de acuerdo sin firmas y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”.

“La existencia de documentación que alude al Gobierno, así como las referencias al Tech Forum y a determinadas personas, no basta para demostrar que se hubiera acordado remunerar a Karina Milei por facilitar reuniones con el presidente. Máxime cuando dicho documento carece de firmas, lo cual hace que que tal elemento en términos probatorios, carezca de valor documental”, concluyó.

Los peritajes determinaron que esa nota había existido en la aplicación Apple Notes del dispositivo, pero no pudieron comprobar que hubiera sido enviada a terceros ni que hubiera sido recibida o aceptada por alguno de los involucrados. Por eso, el juez concluyó que no se acreditó un intercambio ilícito ni una intermediación remunerada atribuible a Karina Milei.

La resolución también menciona la decisión de un tribunal federal de Nueva York que rechazó en septiembre una demanda civil contra Kelsier Labs y otros acusados vinculados con el token, por motivos procesales y de fondo. Con el sobreseimiento, el juzgado ordenó archivar el expediente.