Rechazan el traslado definitivo de "Tavi" Celis a Paraná, pero autorizan régimen de visitas y medidas médicas

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná resolvió no hacer lugar al pedido de traslado definitivo de Daniel Andrés Celis a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La medida fue dispuesta por la jueza de ejecución Noemí Marta Berros este viernes, argumentando que la derivación previa del interno a la Unidad Penal N° 8 de Federal estuvo motivada por problemas de conducta, establecimiento en el cual también se encuentra detenido su hijo.

Sin embargo, la resolución judicial sí acogió diversos planteos presentados por el condenado por narcotráfico y por su defensa, a cargo de Augusto Lafferriere, en relación con sus condiciones de habitabilidad y atención médica. Entre los puntos concedidos, el tribunal autorizó su alojamiento junto al resto de la población carcelaria en la UP N° 8, sujeto al consejo de las autoridades penitenciarias según las pautas de seguridad impuestas y previa suscripción de un acta que constante la voluntad del interno.

En materia sanitaria, la magistrada dispuso que la unidad carcelaria le suministre una dieta adecuada conforme a sus padecimientos de diabetes y divertículos, ordenando mantener la regularidad de sus controles médicos especializados. Asimismo, se le autorizó contar con enseres cotidianos y electrodomésticos básicos, realizar dos videollamadas semanales de 30 minutos cada una y recibir visitas presenciales de su grupo familiar.

Por último, la Justicia autorizó un esquema de acercamiento familiar que permitirá trasladar a Celis cada dos meses a la Unidad Penal N° 1 de Paraná bajo debida custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con su posterior reintegro al penal de Federal.

Celis está cumpliendo 15 años y seis meses de prisión, pena que unificó la sanción por la causa Narcomunicipio y otra por un asalto en Las Cuevas. Además, desde octubre del año pasado está procesado por rearmar una banda narco en Paraná durante sus salidas socio familiares. Había sido trasladado a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, pero tras haber denunciado el presunto plan criminal de Leonardo Airaldi para mandar a matar a funcionarios públicos con un sicario uruguayo, lo derivaron a la cárcel de Paraná y luego a la de Federal.